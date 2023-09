Cortes bob curto 2023: 5 estilos favorecedores e modernos para mulheres

Se há um corte ousado e audacioso, esse é o corte bob curto, que é usado na altura do queixo ou na altura das bochechas.

O corte bob é super versátil e moderno, e dá distinção e muita classe a quem escolhe usá-lo. Além disso, não é tão rígido, ou seja, fica incrível se você optar por usá-lo curto ou longo.

Corte bob em camadas

É o aliado perfeito para que você brilhe a todo momento. Oferece-lhe um estilo único e poderoso, carregado de muita sofisticação. Graças às camadas deste corte, o seu cabelo conseguirá se equilibrar devido à redução significativa do volume.

Corte bob assimétrico curto

Com este estilo, conseguiremos enfatizar o nosso rosto a outro nível, e o maravilhoso é que podemos escolher quais são os traços do nosso rosto que mais queremos destacar. É muito fácil de pentear e manipular e sem dúvida alcançarás um estilo ousado, mas sempre muito elegante adequado para qualquer situação e personalidade.

Corte bob curto com franja

É ideal para aquelas mulheres ousadas que não concebem a sua vida sem um deles. Dependendo do tipo de rosto que você tem e dos seus gostos, você pode escolher entre uma franja curta, longa ou lateral. A franja lateral ajuda a disfarçar alguns traços não tão favoráveis do nosso rosto.

Corte bob curto ondulado

O corte Bob ondulado curto é a maneira perfeita de exibir ondas lindas, definidas e de fácil controle. Ele te proporciona um ar relaxado mas elegante a qualquer momento.

Corte bob curto para rosto redondo

O corte Bob curto para rosto redondo é o estilo mais celebrado e bem recebido por mulheres que têm esse tipo de rosto. Você pode usar na altura do queixo ou, se for mais ousada, levar um pouco acima das bochechas, de qualquer forma, vai suavizar o formato redondo do seu rosto. Você conseguirá ângulos maravilhosos que vão alongar e estilizar sua face de maneira infalível e, se acompanhada com um franjão jogado ao lado, os resultados se intensificarão.

