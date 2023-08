A pedra da sorte que não pode faltar se você buscar ter dinheiro e trabalho em setembro

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Aproxime-se mais da sua família porque eles querem lhe comunicar algo importante e de grande interesse para todos. Isso será um antes e um depois em sua vida. Não se trata de nada ruim, mas sim de muita responsabilidade que você deverá assumir. Pedra: pirita.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

No área de trabalho, tudo fluirá muito bem nestes dias, pois tudo estará em harmonia, apesar da carga de trabalho que você possa ter. O companheirismo fará com que o ambiente seja agradável e relaxado. Você compartilhará saudavelmente com eles. Pedra: Quartzo Rosa.

Gêmeos

De dia 21 de maio a dia 20 de junho

Chegarão mudanças positivas durante setembro e você estará muito mais motivada porque se sentirá livre para fazer muitas coisas que antes não podia fazer porque te incomodava alguém muito próximo a você. Pedra: turquesa.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Não tenha medo de deixar aquele emprego que está causando tanta amargura e estresse em você. Faça isso agora, aproveite que o mês está começando e algumas responsabilidades já estão cumpridas. Além disso, você conta com o apoio de seu parceiro ou sua família. Pedra: Olho de Tigre.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Você precisa parar de etiquetar as pessoas na primeira impressão que tem delas, pois está agindo muito mal e se privando da oportunidade de realmente conhecer alguém com muito potencial. Pedra: Lunar

Virgem

De dia 23 de Agosto o dia 22 de Setembro

Você deve analisar a quem se une, pois, aparentemente, eles não são sinceros com você e por trás de suas costas falam de você ou tentam te sabotar, porque sua inveja não lhes permite vê-la bem e feliz. Seus comentários passivos-agressivos devem parar. Pedra: Lapislázuli.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Não se isole dos seus amigos e família por causa de um problema que está prestes a enfrentar. Não será fácil e provavelmente influenciará muito o seu estado de espírito, mas eles serão quem te oferecem uma perspectiva mais animadora. Pedra: Aventurina

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

É o mês ideal para interagir com a natureza, dar-se um tempo para descansar e sair de casa para experimentar novas aventuras que lhe permitam desligar-se dos problemas, do estresse e do trabalho, e recarregar energias. Pedra: jade.

Sagitário

De 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Chegou a hora de estimular ainda mais a sua criatividade, que é muito poderosa, mas que parece adormecida pelo uso excessivo das telas. Deixe a preguiça de lado e dedique tempo aquilo que gosta de fazer, assim terá outra forma de se distrair. Pedra: quartzo branco ou transparente.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Abra-se para conhecer outras pessoas, conheça novos lugares, mas é necessário que você socialize mais, porque você está muito reclusa e isso está dinamitando sua rede de contatos, exatamente no momento em que você precisa se projetar mais na sua profissão. Pedra: Ámbar.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Não deixe que seu bom senso de humor se perca só porque há pessoas que se incomodam ao ver você sorrir. Siga fazendo isso e, se não puder, procure uma maneira de sair desse lugar que só irá frear sua essência e atrasá-la. Pedra: Cornalina.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Lembre-se de que a pontualidade diz muito sobre uma pessoa e, nos últimos dias, você tem chegado um pouco atrasado a qualquer lugar. Melhore este aspecto e crie um hábito para corrigir esta falha, que pode trazer problemas para você no futuro. Pedra: Pirita.