Superlua e chuva de meteoros vão selar o destino das mulheres de 5 signos

Dois eventos cósmicos selarão o destino de vários signos do zodíaco da astrologia asiática, como Boi, Tigre, Dragão, Cavalo e Macaco, em setembro. A luz azul da Superlua no dia 31 de agosto preencherá de esplendor e afastará as energias negativas escondidas nos cantos mais escuros da casa ou escritório, enquanto que as estrelas cadentes Aurigidas no dia 1 de setembro darão brilho e pureza aos dias. Serão dias para mudar, experimentar e fazer pedidos, porque tudo será alcançado.

Boi

Nascidos em 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Você estará muito eufórica porque, finalmente, essa meta que você sonhou por anos se concretizará, e tudo graças a um homem muito próximo de você que se arriscará a apostar parte de seu dinheiro e estabilidade para ajudá-la a chegar ao topo. Ele quer fazer isso porque gosta muito de você e especialmente por causa do laço que os une.

Tigre

Nascidos em 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Seu parceiro entenderá que estava errado e não terá dúvida em mostrar isso a você, pois para ele o mais importante é manter a harmonia entre os dois. Ele te ama profundamente e isso mostrará que ele não coloca o seu orgulho em primeiro lugar. É o momento certo para você recebê-lo de braços abertos e não com um “eu disse”, pois ele já fez o suficiente em aceitar que não tem razão.

Dragão

Nascidos nos anos 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012

No trabalho, dias muito bons estão vindo, especialmente na faturação, porque terá dinheiro extra para pagar uma despesa relacionada à sua saúde. Mas não comemore antes da hora, seja prudente e espere que tudo se concretize no silêncio que merece. Quando você tiver certeza, pode dizer ao mundo se assim o desejar.

Cavalo

Nascidos em 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Uma pessoa fará uma convocação que você não pode recusar, nem adiar, pois ela te apresentará algo que não se repetirá e este é o momento de fazê-lo. Aceite a proposta, conversando sobre os assuntos importantes, e verá que não se arrependerá de dar este próximo passo, pois trará muitos benefícios em muitas áreas da sua vida.

Macaco

Nascidos em 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

É hora de sair da rotina e parar de pensar tanto nas finanças. Você tem que se desprender um pouco do dinheiro e investi-lo em sua paz, na busca de energias positivas, porque se você vê-lo como um gasto, nada melhorará. Dê um tempo, e o dinheiro e as oportunidades se multiplicarão em poucos dias.