Setembro começará com um golpe de sorte no trabalho para 3 signos com a Superlua

Superlua O satélite natural em seu máximo esplendor trará boa sorte no trabalho a estes signos do zodíaco (KJ Pargeter en Freepik)

Agosto fechará de forma majestosa com sua segunda lua cheia, conhecida como Superlua, emanando todas as boas vibrações da constelação de Peixes para melhorar a situação no trabalho dos signos de Gêmeos, Virgem e Peixes durante o mês de setembro, que terá o bônus da mudança de estação.

Este ano tem 13 luas cheias, e este mês começou com uma no último dia 1 de Agosto e a segunda no último dia do mês, que também é a terceira e última Superlua do inverno, também chamada de Lua Azul. De acordo com a Nasa, o satélite natural da Terra não ficará azul, mas eles usam este termo para se referir à segunda lua que se visualiza em um mês. Isso acontece a cada três anos, então a próxima Superlua será em 2026.

Gêmeos

Do 21 de maio ao 20 de junho

Com emprego: Existe uma oportunidade para você continuar a progredir na sua carreira, para crescer como especialista no que você faz, mas terá um preço muito alto, pois terá que renunciar, sair da sua zona de conforto e atravessar horizontes que nunca pensou. O bom é que você voltará com maior projeção.

Sem emprego: O lugar onde você está procurando não é o certo, então você precisará ampliar o seu alcance de busca para que lhe deem a oportunidade que deseja. Há uma mulher que dará boas referências sobre você e isso abrirá caminhos entre os recrutadores.

Virgem

Do dia 23 de agosto ao dia 22 de setembro

Com emprego: Agora que você está bem posicionada no seu lugar, tendo muito mais do que você pensou alguma vez, a concorrência vai lhe fazer propostas para que você feche com eles, pois no início eles não acreditaram no seu potencial, porque eles estavam procurando alguém super experiente.

Sem emprego: Siga a sua intuição. É possível que você já esteja cansada de tanto andar e tentar ser ouvida, mas como uma revelação divina você vai querer explorar em um lugar onde não tinha esperanças, mas é aí que estará seu tesouro te esperando: seu novo emprego.

Peixes

Do 19 de fevereiro ao 20 de março

Com emprego: Estes dias serão maravilhosos porque a carga de trabalho diminuirá muito para você e terá tempo para se concentrar em outros projetos que gosta mais. Também pode ser que sejam atribuídas tarefas, mas junto com outros colegas que tornarão tudo mais fácil.

Sem emprego: Embora você esteja precisando de trabalho, alguém em uma condição muito mais complicada que a sua pedirá que você o ajude e, acredite, há boas chances de que essa pessoa consiga emprego primeiro, mas você será abençoada com um salário generoso mais tarde.