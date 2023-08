Relacionamento: seu parceiro te DESPREZA e aqui estão as 5 provas

Relacionamentos abusivos sempre deixam traços similares no caminho, seja na tratativa, no controle e manipulação, além do abuso. No final das contas, tais comportamentos são completamente tóxicos e não vale a pena aturá-los.

Para não comprometer sua felicidade, a melhor decisão está em deixar o relacionamento e seguir em frente. É importante buscar uma rede de apoio com amigos, familiares e profissionais da área da saúde mental, a fim de romper um ciclo no autocuidado.

Há contextos em que o diálogo acaba não sendo o suficiente com o parceiro, sendo necessário deixar a relação de uma vez por todas. Extraído do portal Nueva Mujer, confira os cinco sinais graves de desprezo por parte do parceiro.

1 – Ele pratica hostilidade com você

Sua dignidade deve ser preservada e jamais destruída. Quando o parceiro manifestar sinais explosivos, sobrepor a fala em relação à sua e determinar seus passos por meio de ameaças e rispidez, tome muito cuidado!

Gritos, xingamentos ou outras frases ofensivas, ameaças e o famoso “tratamento silencioso” estão inclusos no pacote do que não deve ser aceito. Comunicação hostil gera tensão e desconfiança. Além disso, se torna cansativo manter uma comunicação com uma pessoa que apresenta tal comportamento.

2 – Ele te abusa emocionalmente

O abuso emocional pode ser ocultado com mais facilidade, em relação ao físico, pois é mais fácil ser mascarado por uma voz calma ou silêncio. Pessoas manipuladoras costumam adotar esse método e isso pode acabar com seu psicológico a longo prazo.

Diversas pessoas ainda sofrem esse tipo de abuso e nem se deram conta. Ele faz o duvidar de si mesmo, além de descarregar a culpa sobre qualquer coisa em você. Tal comportamento causa exaustão e insegurança.

3 – Ele vive pontuando “defeitos” do seu corpo

Se seu parceiro costuma falar do seu peso, cabelo, corpo, estilo, entre outras características sua com ar de julgamento, este é um tremendo sinal vermelho. Além de ser uma atitude injusta, é cruel e humilhante.

Pessoas assim fazem isso para se sentirem melhores em relação a si mesmas, pois possuem inseguranças e são mal resolvidas. Jamais aceite ser tratado desta forma por alguém. Se envolva com alguém que te ama e respeita de verdade.

4 – As inseguranças de seu parceiro são usadas para te atribuir culpa

As inseguranças de seu parceiro podem fazer com que ele te culpe em diversas áreas, caso seja manipulador e abusador. Isso é um reflexo da própria frustração por parte de quem o faz. Não agarre a responsabilidade das emoções ou inseguranças do seu parceiro para si. Embora você o ame e queira vê-lo bem, o fardo não deverá cair sob suas costas.

5 – Ele não reconhece o relacionamento para outras pessoas

Seu parceiro deixa de incluir você em suas atividades e em outros relacionamentos? Tome muito cuidado. Embora cada um necessita de seu espaço para outras relações, esconder o compromisso amoroso tem a ver com outra coisa.

Se seu parceiro se sente inseguro de te assumir, andar com você ou revelar aos outros que ambos possuem um relacionamento, pense bem se ele realmente o ama de verdade.