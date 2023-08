Os signos que mais esperam devoção de quem amam

Reprodução - The Photograph (Universal Pictures)

Alguns signos do zodíaco esperam bastante estar em um lugar de prioridade e devoção na vida de quem amam.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano deseja se relacionar com alguém devoto e honesto, que seja capaz de abordar assuntos complexos sem temer o drama que isso possa causar. Eles querem esse tipo de conexão porque estão cansados de precisar conter as emoções em sua trajetória e serem julgados por elas.

Leão

O leonino prioriza muito a lealdade e acha que isso pode ser demonstrado com devoção. Em sua mente, ele quer ter sempre um protetor que estará capaz de enfrentar desafios e ser honesto com aquilo que realmente importa.

Escorpião

O escorpiano sonha com alguém que ganhe sua confiança o suficiente para que ele não tenha medo ao mostrar sua vulnerabilidade e a devoção é o que o faz construir isso. Ele quer que o outro tenha coragem para desmoronar e também se abrir se for preciso. Para esse signo, essa é uma troca muito importante.

Capricórnio

Diferente do que muitos pensam, o capricorniano se comporta de forma devota porque espera receber o mesmo da outra pessoa. Ele quer uma conexão emocional, mas que também tenha igualdade de entrega, seja com palavras, gestos ou compreensão. Esse signo ama com a coragem de construir o que ele e o outro merecem.

