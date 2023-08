Moda: 5 formas de usar tênis após os 50 e ficar elegante e confortável

O tênis é uma das peças mais confortáveis e, embora muitas mulheres o considerem casual, pode ser usado mesmo em looks elegantes e formais.

Além disso, são perfeitos para usar se você tem 50 anos ou mais. Celebridades como Jennifer Lopez, Demi Moore e Jennifer Aniston estão aí para confirmar isso! Quer se arriscar, mas não sabe por onde começar? Confira abaixo!

Looks elegantes com tênis que você pode usar depois dos 50 anos ou mais

Calça de alfaiataria + blazer + tênis

Uma ótima forma de combinar um look confortável e elegante aos 50 é usar uma calça social e combiná-la com um suéter ou body, complementando com um blazer para realçar a sua elegância. Combinar com tênis brancos é a aposta certa.

Saia midi + trench coat + tênis

Você também pode usar um look confortável e elegante com uma saia midi, seja em uma única cor ou estampada, e combiná-la com uma malha e um trench coat nos dias mais gelados.

Jeans + blazer + tênis

Nada mais moderno do que usar uma calça jeans combinada com um blazer oversized. O blazer ajuda a tirar o tom casual do jeans e do tênis. Aposte em acessórios para complementar o look e estará pronta para arrasar.

Legging + camisa oversized + tênis

Se você quer algo mais chique aos 50 anos, pode combinar leggings pretas com tênis branco. Além disso, para dar um up no look e ficar bem elegante, complemente com uma camisa oversized branca e um casaco e bolsas coloridos.

Vestido midi + tênis

Outro look confortável e chique que você pode usar com estilo é um vestido midi preto e um tênis branco. Aposte em acessórios coloridos para destacar ainda mais o visual.

Leia também: