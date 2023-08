Cortes de cabelo slob 2023: 5 estilos rejuvenescedores e que arrasam entre as famosas

Uma das versões do corte de cabelo bod é o slob. Trata-se de um termo que surge da fusão dos conceitos sleek e bob, ou seja, uma espécie de bob liso e impecável.

O slob não se trata de um novo corte, mas sim de uma versão que está voltando, um meio caminho entre o bob clássico e o blunt bob.

É, portanto, uma versão do bob alinhada e reta, na altura do queixo, e que frequentemente é usada com as pontas levemente marcadas para dentro, mas sem ficar muito marcado, diferente do sharp bob.

O que caracteriza este bob é o seu acabamento polido e um pouco geométrico, embora possa ser usado mais ou menos relaxado de acordo com o penteado.

Corte slob para rosto alongado

Em rostos alongados, a melhor opção é pentear o corte slob com uma divisão de lado. Assim, quebra-se a dinâmica vertical deste tipo de rosto e o acabamento resulta mais favorecedor e igualmente liso.

Corte slob reto

Em rostos redondos fica especialmente bem quando se penteia os cabelos da frente lisos e retos, pois corta de forma oval. É um efeito que também favorece os rostos quadrados pela mesma razão.

Corte slob natural

O corte despojado também fica ótimo nos cabelos com um pouco de textura. A própria essência do corte dá aquele acabamento geométrico imperfeito, tão em tendência.

Corte slob para rosto redondo

Outra opção para que o corte seja mais favorecedor em rostos arredondados é este tipo de penteado com volume acima. É que, ao dar altura acima da cabeça, o rosto é estilizado visualmente. Para conseguir isso, basta secar o cabelo com a divisão no meio e, em seguida, levar um dos lados para o lado oposto.

Corte slob com ondas desfiadas

Para aquelas que querem quebrar a geometria do slob, um dos penteados de tendência deste corte é com os cachos frontais dos cabelos atrás das orelhas. Além de ser muito confortável, isso dá um ar muito atual à finalização, que neste caso é combinado com ondas suaves e quebradas do meio do cabelo às pontas.