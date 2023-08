Cortes de cabelo Pixie para 2023: 7 estilos antienvelhecimento que mais favorecem as mulheres

De acordo com os especialistas, o corte pixie em todas as suas versões é o que mais está sendo solicitado nos salões de beleza.

Por que? Rejuvenesce o rosto e dá volume e movimento ao cabelo, razões suficientes para uma mudança radical de visual.

É um estilo ideal tanto para as mais ousadas quanto para aquelas que procuram mais volume e uma sensação de maior quantidade de cabelo.

Aqui apresentamos esta lista de 7 estilos que te ajudarão a escolher o que mais gosta.

Pixie curto

Esse corte curto e desalinhado destaca as feições faciais e traz frescor e juventude ao rosto.

Mixie

Trata-se de uma fusão entre o corte de cabelo pixie e o mullet e é uma opção de cabelo curto perfeita se você tiver muito cabelo. Além disso, tem o poder mágico de tirar anos de você, graças a esse franja grossa desfiada com que costuma ser combinada e que dá um toque muito jovem.

Mixie curto

Este corte de cabelo mixie tem as laterais compridas, mas é mais curto na zona da nuca.

Bixie

O corte bixie é uma variação do pixie, mantendo o comprimento de um bob na frente. É um estilo que suporta bem o crescimento do cabelo, o que permite espaçar as visitas ao salão. Além disso, o curto na nuca contrasta com o cabelo longo em torno do rosto, permitindo penteados muito versáteis.

Pixie com franja

Esta versão do clássico corte de cabelo pixie com franja desfiada é extremamente refrescante e rejuvenescedora.

Corte pixie cacheado

O pixie também é um corte de cabelo ideal para cabelos encaracolados. Cortado nos lados e longo na parte de cima, permite que você exiba seus cachos.

Pixie Colorido

Se você quiser optar por uma mudança radical de visual, aposte em um corte de cabelo Pixie colorido.