Cortes de cabelo bob de comprimento médio 2023: 13 estilos rejuvenescedores e favorecedores

Se você tem cabelo fino e pouco volume, o corte de cabelo bob midi oferece o movimento e abundância de que você precisa.

Além disso, eles favorecem todos os tipos de rostos e podem ser usados de várias maneiras. Por cima dos ombros, em camadas e de forma mais cool e moderna.

Outra vantagem é que eles podem ser curtos ou mais longos e dão volume ao cabelo.

Estes 13 estilos vão ajudar você a escolher o que melhor se adequa ao seu tipo de rosto:

Bob reto

Se falarmos dos cortes de cabelo midi mais versáteis, o blunt bob ganha destaque, pois além de ajudar a redefinir o cabelo, se adapta a quase todos os tipos de rosto. Este corte costuma terminar na altura do queixo, deixando o pescoço à mostra, dando ao cabelo um plus de movimento.

Bob Airy

Projetado para cabelos finos, o airy bob consegue esse efeito de volume através de camadas invisíveis e imperceptíveis da raiz e misturando mechas mais longas e curtas sem que sejam visíveis para dar mais densidade e movimento ao cabelo.

Corte de cabelo bob

O corte bob é um corte midi que sempre vai abaixo da mandíbula e acima dos ombros e costuma ser cortado sem camadas e sem franja. É tão versátil, que funciona em todos os tipos de cabelos, até os crespos. Pode ser penteado de forma mais clássica ou mais texturizada.

Bob Longo

Para aquelas que têm dificuldade em arriscar e a eterna franja é um básico, mas querem dar um toque mais atual e inovador, o long bob é a alternativa perfeita. Fundamentado em camadas curtas e finas, ele proporciona forma, volume e movimento aos cabelos, além de definir os traços do rosto. É uma escolha perfeita, especialmente para cabelos cacheados ou ondulados, pois quanto mais desarrumado, melhor.

Nape Bob

É um corte que vai até a altura do nascimento do pescoço acima dos ombros sendo uma opção ideal para alongar o pescoço e para rostos ovais ou alongados, pois arredonda a face. No entanto, deve-se prestar atenção às feições e escolher o comprimento que melhor se adapte ao seu rosto.

Bob encaracolado

Esse corte de cabelo favorece especialmente mulheres que têm cabelo ondulado ou encaracolado e que procuram não dedicar muito tempo ao penteado, pois resulta muito cômodo e prático ao mesmo tempo. Funciona maravilhosamente em rostos ovais e angulares, pois permite brincar com os volumes deste tipo de rostos.

Bob Cortado

A icônica franja desfiada volta. Uma alternativa ao bob clássico menos drástico e com muito mais movimento, que pode ser melhor adaptado aos diversos tipos de rosto e texturas de cabelo. O segredo desta versão mais ousada do bob: remover o excesso de peso e manter um elemento de suavidade.

Micro Bob

É inegável, o bob reinará em todas as suas versões e também na mais curta. Uma alternativa para as mais ousadas que chega à altura do pescoço e que combina perfeitamente com os cabelos mais lisos e finos.

Bob pequeno e reto

Obtém-se com o corte exato na altura do queixo. É um corte que se adapta melhor aos cabelos lisos, pois nos cabelos encaracolados é difícil definir o efeito óptico e perfeito do corte.

Flob

É a nova versão do corte de cabelo bob, mais plano, sem camadas, que fica completamente reto, com linha no meio e liso, e que fica alguns centímetros abaixo do queixo. Além disso, pode ser personalizado.

Bob curto e curvado

Os short curved bob ou bob com pontas para dentro são pura moda e nos transportam para a Hollywood mais clássica.

Bob Francês

O bob francês está muito na moda, sendo um cabelo a altura das orelhas e um franja reta muito curta, que mostra sua testa. É penteado em forma de cabelo côncavo e levemente ondulado, com um efeito desarrumado e feminino. É ideal para as meninas que têm o cabelo muito fino, pois oferece muito volume.

Bob Texturizado

Se você tem cabelo ondulado, você vai gostar do bob texturizado, porque aproveita a textura do seu cabelo. Se você quiser alisar, basta usar um secador, um pente ou os seus dedos para pentear. E é um corte reto de base geométrica, mas com camadas invisíveis, leves e irregulares que dão movimento, mas nunca retiram força das pontas.