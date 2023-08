A afirmação dos “Anjos do Amor” para cada um dos 12 signos do zodíaco

Algumas palavras podem trazer reflexões poderosas e ter um significado revelador para os signos do zodíaco. Com oráculo “Anjos do Amor”, cada um pode receber uma afirmação que está no caminho do seu coração durante essa semana.

Confira e reflita sobre ela:

Áries

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “deixe o passado ir embora”.

Touro

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “relacionamento sério”.

Gêmeos

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “dar o primeiro passo”.

Câncer

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “amor verdadeiro”.

Leão

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “problemas externos afetam a vida amorosa”.

Virgem

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “hora de desconectar do mundo”.

Libra

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “alma apaixonada”.

Escorpião

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “flertes que fluem”.

Sagitário

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “abra o coração”.

Capricórnio

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “reconciliação”.

Aquário

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “vale a pena esperar”.

Peixes

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “perdoe”.

