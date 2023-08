Unhas elegantes para ir ao escritório: 3 designs em tendência que estilizam suas mãos

A manicure do escritório tem características especiais, devido à sua discrição e ao seu lindo visual. Embora o tom nude seja um dos mais usados, às vezes pode tornar-se aborrecido, é aí que entram os novos designs que devem ser dadas uma oportunidade para serem usados em 2023, para exibir mãos delicadas e na moda. São ideais para o dia a dia, pois combinam com qualquer tipo de roupa.

As melhores unhas para ir ao escritório e que deixam suas mãos elegantes e estilizadas

São propostas muito bonitas e fáceis de alcançar. Basta aplicar o verniz de preferência e combinar com alguns adesivos de flores ou desenhar com a ajuda de um pincel. Você pode mudar o tom para o mais preferido ou combinar com a técnica clássica francesinha, para dar um acabamento brilhante, mate ou glitter.

O primeiro desenho baseia-se em uma ideia elegante e discreta. Na unha natural, deve-se colar as flores e pintar alguma outra de outra tonalidade. Além disso, é ideal para adicionar decorações em folha de ouro ou com alguns brilhos.

Unhas para ir ao escritório: os melhores designs

O segundo design tem como protagonista principal as flores que serão tendência na próxima estação e que nunca devem falhar. Pode-se combinar os designs com o estilo francesinha. Além disso, é ideal para adicionar um esmalte transparente para que durem e pareçam mais brilhantes.

O último design trata-se de exploração à demanda livre. Desde flores até a aplicação de bases transparentes. Também pode ser combinado com cores em tendência, como café ou creme. Um toque adicional é adicionar detalhes brilhantes para destacar o design.