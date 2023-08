Relacionamento: descubra se sua relação com o parceiro vai para frente com estes 5 sinais (Reprodução/NBC)

Manter um relacionamento amoroso sólido e saudável não é uma tarefa impossível, como muitos pensam. Apesar das turbulências naturais dentro de uma relação com o parceiro, é possível sustentar o compromisso com base no amor e disposição.

Diversas pessoas se baseiam em experiências passadas ou até mesmo nas alheias para decidir que sua próxima relação amorosa será de fracasso, antes mesmo de vivenciar uma nova oportunidade. Esses são detalhes que não podem tomar o controle de seu futuro, caso haja o desejo de viver algo genuíno.

É importante se ligar aos lados positivos de uma relação, trabalhá-las em conjunto e saber reconhecer, bem como é reconhecido e apreciado no dia a dia.

Mantendo a maturidade e os pés no chão

Na existência da reciprocidade, respeito, afeto e amor dentro de uma relação amorosa, foque nos sinais positivos que poderão levá-los a um compromisso sólido e de completo sucesso.

Ainda que não haja garantia em relação ao afastamento das turbulências no relacionamento, adotar tal ótica auxilia como uma ótima base de sustento aos dois.

Mesmo não podendo mensurar o quão bem sucedido um compromisso poderá ser, existem formas de colaborar para tal feito. Se você se sente amado, correspondido, respeitado, seguro e a famosa sensação de “borboletas no estômago” ao estar com seu parceiro, já está em um bom caminho.

Para te ajudar a entender melhor, existem alguns indicadores, segundo o pós-doutor e especialista em relacionamento, Gerry Heisler, ao Psychology Today.

Descubra se sua relação com o parceiro vai para frente com estes 5 sinais