Os sinais que mostram como cada signo está no limite

O corpo e os comportamentos podem avisar quando cada signo está no limite e precisa de um tempo para se acalmar e descansar.

Confira quais são os sinais de que cada signo já está quase explodindo:

Áries

O ariano ficará mais nervoso do que de costume e começará a brigar com todo mundo, independente do relacionamento que possui.

Touro

O taurino começa a ficar inquieto e ansioso, o que pode fazer com que ele se distancie para tentar dissimular esses efeitos, pois pode se sentir constrangido.

Gêmeos

O geminiano pode se esforçar até a exaustão e parar de cuidar da saúde, se atrapalhando e deixando de controlar seu tempo de forma positiva.

Câncer

O canceriano fica com as emoções desequilibradas e começa a chorar com gatilhos que nunca o deixavam assim.

Leão

O leonino se tornará alguém esquecido, desleixado e perdera seu foco no que antes considerava importante.

Virgem

O virginiano terá problemas que o fazem parar sempre cansado e repleto de pensamentos que não terminam nunca.

Libra

O libriano estará sempre falando e respondendo pessoas, deixando de ter tempo para si mesmo.

Escorpião

O escorpiano começa a se isolar, ignorar quem ama e cancelar planos que antes eram perfeitos.

Sagitário

O sagitariano pensará demais e terá o dobro de dificuldade em tomar as decisões, mesmo que pareçam simples.

Capricórnio

O capricorniano começa a se irritar facilmente e parecer frustrado até com problemas mínimos, deixando o copo transbordar com cada gota de descontentamento.

Aquário

O aquariano irá perder o interesse no novo e se queixará muito de sintomas do seu corpo, como cansaço, falta de fome, dores de cabeça e de estômago.

Peixes

O pisciano se distanciará muito de amigos e familiares, parecendo estar perdido no próprio mundo e escondendo sentimentos.

