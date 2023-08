Moda: saiba quais são os 3 sapatos atemporais que nos deixam mais elegantes com jeans

A calça jeans é, sem dúvida, uma das peças mais versáteis do guarda-roupa e vão com tudo: desde tênis e rasteirinhas, até saltos, ou mesmo chinelo de dedo. Mas, hoje falaremos alguns sapatos que, particularmente, ficam chiques com qualquer estilo de jeans, seja os mais largos, como os baggy jeans, como skinny e de costura reta.

Para uma peça coringa como o jeans, nada como sapatos atemporais, que não saem de moda, não importa a estação. E, apesar de jeans cair bem com tudo, hoje destacaremos os três estilos de calçados que dão um toque chique aos looks.

3 sapatos atemporais para ficar ainda mais elegante usando seu jeans

Sapatilhas

Se é para falar de um modelo de sapato atemporal, não tem como não citar as queridinhas sapatilhas, não é mesmo? De bico fino ou quadrado, de couro ou tecido, esse é um sapato que permanece na moda há anos e que sempre dá uma classe a mais, se combinada com jeans.

Sapatilhas ficam ótimas com jeans skinny ou de perna reta, mas também ficam legais com jeans largos ou flares. Aposte em cores diferentes de sapatilhas, combinando com acessórios, assim, trazem um aspecto mais jovem e alegre ao look.

Baggy jeans são o momento, e esses jeans também ficam lindos com sapatilhas.

Mocassins

A beleza dos mocassins é que ele deixa qualquer look chique. Seja calças ou shorts jeans, basta vestir com um mocassim e a elegância já vem junto. Este sapato é uma ótima pedida com o clássico jeans, camisa de botão e blazer oversize.

Também é uma opção elegantíssima em um look com blazer oversized ou apenas com calça jeans e camisa oversized.

Botas pretas

Sim, as botas pretas básicas também são sapatos atemporais. Sabemos que muitos estilos de botas vêm e vão, mas as básicas sempre permanecem sem erro e dando certa elegância aos looks com jeans.

Para dias mais quentes, a combinação de saia jeans, bota preta clássica e camisa é aposta certa de conforto e elegância.

