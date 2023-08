Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Zaliel

Desafios que você deve ter firmeza e convicção para ultrapassar. Invoque o anjo Zaliel que o ajudará a enfrentar e superar qualquer dificuldade da vida.

Touro - Arcanjo Verchiel

Você precisa que seu coração se encha de amor, generosidade e carinho para que seus entes queridos sintam em você o apoio para seguir em frente nos momentos difíceis. Peça ao anjo Verchiel para lhe trazer clareza emocional e curar seus traumas.

Gêmeos - Arcanjo Zuriel

Bênçãos e felicidade entram em sua vida como resposta a tanto esforço. Gratidão e generosidade devem estar presentes.

Câncer - Arcanjo Yehoel

Você está sobrecarregado e se sente estressado porque não sabe como resolver os problemas que está enfrentando. Busque com calma a resposta e não deixe o desespero invadir você.

Leão - Arcanjo Akaia

Você precisa refletir sobre as consequências dos erros cometidos. Não fique chateado se achar que foi muito duro. Pouco a pouco você verá que cura as feridas e com isso o amor volta para você.

Virgem - Arcanjo Dokiel

Você precisa encontrar harmonia e paz que foi perdida devido a conflitos. Faça-o com generosidade e humildade para que as feridas cicatrizem.

Libra - Arcanjo Hakamaiah

Se você prometeu que teria força e firmeza para seguir em frente, você deve cumprir. Determinação e perseverança são os elementos para alcançá-lo. Peça a Hakamaiah que sua alma seja preenchida com nobreza e firmeza.

Escorpião - Arcanjo Ofaniel

Você precisa de uma mudança em sua vida porque não pode continuar se sacrificando com base nos outros. Você precisa se dedicar e encontrar o tempo necessário para que seu coração tenha outra chance.

Sagitário - Arcanjo Darachiel

Você quer que o amor venha até você, mas com uma atitude negativa persistente você não vai conseguir. Tire o passado da sua vida e comece uma nova etapa a partir da humildade.

Capricórnio - Arcanjo Jariel

Se você quer transformar sua vida, deve fazê-lo com amor e humildade. Não permita que o ressentimento o invada, tire esses pensamentos de sua mente e você se sentirá melhor.

Aquário - Arcanjo Omael

Sua vida mudará porque uma bênção chegará até você para preenchê-lo com amor e sabedoria. Agradeça por este momento e tenha responsabilidade.

Peixes - Arcanjo Requiel

Quem maltrata o seu coração não pode continuar ao seu lado. Quem ama não pode machucar. É hora de tomar uma decisão e colocar a mudança em movimento.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!