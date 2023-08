Este é o suco natural caseiro com berinjela e laranja que é potente contra o colesterol alto Foto ilustrativa - Freepik - @racool_studio

Quando falamos sobre colesterol alto, além da alimentação adequada, uma dica de suco natural caseiro, sempre que recomendada por um profissional médico, pode ser bastante positiva e contribuir de maneira benéfica para a saúde.

E é justamente uma destas alternativas que trouxemos nesta oportunidade, se tratando de uma bebida que conta com poucos ingredientes e tem o preparo simples. As informações são do portal Tua Saúde.

Suco para colesterol alto

Ingredientes:

150 ml de suco natural de laranja;

½ berinjela pequena (com casca).

Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Modo de preparo:

Para começar, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador;

Feita isso, bata por aproximadamente 2 minutos ou até obter uma mistura homogênea;

Caso queira, pode adicionar gelo;

Recomenda-se também não adoçar ou coar sua bebida;

Por fim, basta que consuma seu suco de maneira imediata.

É muito importante lembrar disso!

Como reforçado sempre, embora a dica seja positiva, recordamos que todo o disposto anteriormente tem a proposta apenas informativa. Antes de iniciar qualquer dieta ou prática de consumo, recomendamos que busque um profissional e centro especializado.

Lembre-se também que o conteúdo desta notícia NÃO tem a finalidade de fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico.

Aproveite a oportunidade e siga lendo mais alguns conteúdos de nosso portal: