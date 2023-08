Cortes de cabelo pixie longo para mulheres de rosto redondo: 3 estilos mais favorecedores em 2023

Se você definitivamente quer uma mudança radical, o corte Pixie é ideal e se for longo, melhor ainda, porque pode ser adaptado a todos os tipos de rosto, fazendo as modificações necessárias.

Trata-se da versão mais longa do Pixie, aquela que oferece mais possibilidades para o penteado e onde se pode trabalhar com elementos como o repartido, desfilados, topetes, franjas etc.

É uma versão ideal para aquelas que não querem um cabelo curto demais e que, apesar de buscarem comodidade no dia a dia, preferem ter mais possibilidades com o penteado.

Cortes de cabelo pixie longo mixie

Trata-se de uma fusão entre o corte mullet e o pixie, na qual a parte mais longa fica atrás da cabeça, chegando até a cobrir o pescoço. Normalmente é acompanhado por um franjão curto (ideal para rostos redondos) ou uma franja cortina e dá um acabamento despojado e um pouco rebelde, mas que é tendência absoluta.

Cortes de cabelo Pixie Longo Assimétrico

Trata-se de uma versão longa do pixie que favorece especialmente rostos em forma de triângulo, embora também fiquem bem nos rostos redondos e quadrados, quebrando a dinâmica das feições. Neste tipo de corte, um lado fica visivelmente mais longo do que o outro para brincar com o penteado.

Cortes de cabelo Pixie longo com franja

Os pixies longos com franja também permitem diferentes possibilidades de penteado. Dependendo do tipo de franja, caberão melhor em determinado tipo de rosto ou outro.