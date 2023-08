Conheça 4 dicas para modelar as suas sobrancelhas corretamente

As sobrancelhas fazem toda a diferença no formato do nosso rosto, por isso, mantê-las bem desenhadas pode nos deixar ainda mais atraentes.

Para saber como maquiar as sobrancelhas, devemos levar em consideração o seu formato natural que temos para ter clareza sobre o tipo de desenho que melhor combina com o nosso rosto. Seguindo as dicas que a Quien compartilhou, vamos dar uma olhada como modelar as suas sobrancelhas corretamente?

Como deixar o formato de sobrancelhas mais volumosas

Ter sobrancelhas espessas é uma grande vantagem, pois gera uma expressão jovem no rosto. Se for este o seu caso, lembre-se que elas quase não precisam de maquiagem, mas recomendamos usar uma máscara em gel para definir e penteá-las. Lembre-se de tirar apenas o excesso quando necessário, já que a ideia aqui é conseguir aquelas sobrancelhas bagunçadas perfeitas.

Como modelar sobrancelhas finas

Se quiser que suas sobrancelhas fiquem mais espessas, aplique maquiagem com um lápis de sobrancelha de ponta fina para cobrir espaços e traçar fio a fio do início ao fim da sobrancelha, mantendo o formato natural. Se no final sobrarem espaços sem cobertura, pode-se aplicar um pouco de sombra da cor dos seus pelos.

Como saber por onde começar? Use uma escova, coloque o cabo rente às narinas e leve-o em direção ao canal lacrimal, onde fica é exatamente onde em teoria deveriam começar os pelos, faça o mesmo no canto do olho e certifique-se de marcar as sobrancelhas entre esses espaços.

Como pentear as sobrancelhas se a sua está sem formato

Se suas sobrancelhas são rebeldes e você não consegue acomodá-las com nada, você precisa de uma máscara de gel para te ajudar a penteá-las, pois, além de controlá-las, vai te ajudar a preenchê-las, para que fiquem modeladas e bem definidas. Usando um pente de sobrancelha, penteie-os e, em seguida, retire todos os fios de cabelo que estiverem voando. Se você for usar um produto como gel para sobrancelhas, aplique-o primeiro para baixo para preencher cada uma das sobrancelhas e, em seguida, trabalhe-as para cima.

Dica extra para modelar as sobrancelhas

Maquiar as sobrancelhas é o segredo para conseguir um look em destaque. Após penteá-las, passe levemente uma sombra no tom dos seus fios e finalize aplicando um corretivo no tom da sua pele nas bordas para a definir ainda mais - isso vai dar mais formato e deixar com um aspecto mais limpo.

