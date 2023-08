Carolina Herrera e a cor de roupas que é a tonalidade perfeita para vestir nas estações frias de 2023

Como tudo na vida, as estações do ano são um dos ciclos que, mais cedo ou mais tarde, precisam ser fechados para dar lugar a um novo, e neste próximo 23 de setembro, a estação também mudará, junto com novas tendências, estilos, propostas de moda que marcarão a tendência em qualquer lugar do mundo. Nesse contexto, nada melhor que o conselho de uma especialista na área.

Carolina Herrera: a cor ideal para 2023

Carolina Herrera é uma das empresárias mais reconhecidas, designer, atriz e guru da moda, cujos figurinos foram modelados por centenas de celebridades de renome mundial, como Michelle Obama, Olivia Palermo, Kristen Stewart, entre outros. No entanto, o conhecimento da venezuelana pode ser aplicado para a elegância e o estilo de maneira própria.

O verão é a melhor época para desfrutar de uma deliciosa salada. Esta salada de macarrão de abobrinha é leve, saudável e cheia de sabor. Experimente esta salada refrescante e aproveite o verão!

De acordo com os especialistas, cada estação tem uma cor que se tornará o protagonista indiscutível da temporada, algo que a Carolina Herrera sabe muito bem de primeira mão, e já selecionou o seu favorito para o próximo outono de 2023.

Carolina Herrera: o vermelho é a cor do outono

De acordo com o que foi visto nas passarelas da Carolina Herrera, o vermelho é a cor ideal para dar aquele brilho explosivo a qualquer look, especialmente graças à sua incrível versatilidade que o permite combinar com looks de tons mais sóbrios, perfeitos para o escritório e também para estilos mais casuais do dia a dia.

Carolina Herrera revela qual o maior erro que as mulheres cometem e o que tira sua "elegância" ( Jamie McCarthy /Foto: Getty Images)

É também possível associar a cor vermelha ao feng shui, pois significa coragem, paixão, amor, força, conhecimento e crescimento.

A cor vermelha serve para projetar uma aura de segurança que fará atrair todos os olhares com o passar. É uma tonalidade ideal para se tornar uma estrela em 2023. É um conselho de Carolina Herrera, uma das pessoas mais reconhecidas na indústria da moda.