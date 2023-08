As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (30), segundo o tarot

Outro dia já em andamento e o que acha de conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo? Para saber todos os detalhes, veja a seguir as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É melhor estar preparado, Leão, pois o dia deve ser marcado por certo conflito interno e isso porque razão e emoção mais uma vez não andarão juntas. Se você tiver dúvidas de como seguir ou tomar uma decisão, confie antes de mais nada em sua intuição.

Virgem

É possível que se sinta um pouco “sufocado” nesta quarta-feira (30) e preso à rotina, Virgem, mas lembre-se que o poder de mudar esta situação está em suas mãos. Não se esqueça também que nem tudo acontece de imediato e que a maioria das coisas demoram certo tempo.

Libra

Como nem tudo é perfeito, é melhor estar preparado, Libra, pois as cartas do tarot revelam que você terá uma decepção com alguém que gosta muito, nestes últimos dias do mês de agosto. Saiba que vai doer, como qualquer outra situação do tipo, mas lembre-se que nada é eterno, nem mesmo a tristeza com esta pessoa.

Escorpião

Embora a sua intuição seja forte, para passar pelos próximos dias será preciso que deixe que o coração te guie. É possível que lide com certos conflitos nestes últimos dias de agosto, mas o que você fará disso será o mais importante.

