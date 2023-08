Adeus aos grisalhos: o remédio caseiro e natural que eliminará seus fios brancos em 3 dias

Apesar de a cada dia mais mulheres exibirem orgulhosamente os cabelos grisalhos, também existem algumas que desejam eliminá-los, para manter a cor natural dos cabelos ou ocultar o sinal que é relacionado à idade. Para essa tarefa, existe este remédio caseiro de fácil preparação.

O remédio caseiro e natural para eliminar os grisalhos em 3 dias

Para esta infusão, você só precisa de quatro ingredientes: um litro de água, três saquinho de ervas, um de alecrim, um de chá verde e outro de sálvia.

Primeiro, você deve ferver a água em uma panela. Quando chegar ao ponto de ebulição, você deve colocar os três saquinhos com as ervas, deixando-os lá por 5 minutos.

Após esse período, os saquinhos são removidos, o fogo é apagado e o líquido deve ser coado. Depois disso, é despejado em um frasco de vidro e deixado descansar por 24 horas, mantendo o recipiente fechado.

No dia seguinte, depois de todas as horas passadas, despeje em um aplicador para colocar a infusão nos cabelos, desde as raízes até as pontas.

De acordo com o portal Woman, você deve separar os fios pouco a pouco para que o remédio chegue a todos os pontos do seu cabelo.

Depois disso, você coloca uma touca de banho e deixa que a infusão atue por uma hora, para depois enxaguar o cabelo como você costuma fazer.

Este procedimento deve ser repetido pelo menos por três dias seguidos para obter resultados, sendo um remédio eficaz pelo menos por alguns meses e assim recuperar a cor original do seu cabelo.