Youtuber revela perfumes DESCONTINUADOS da Natura que estão voltando

Uma das maiores tristes dos amantes do perfume é quando a fragrância favorita é descontinuado. Descontinuar um perfume nada mais é do que tirá-lo de linha e, quem consegue, faz backup dos aromas para deixá-los guardado.

Contudo, não é todo mundo que consegue comprar uma fragrância para deixá-la reservada, por isso, o que resta é esperar e torcer para que um dia ela volte a ser vendida.

E para a alegria de muitas mulheres, a lista a seguir revela os perfumes descontinuados que vão voltar, segundo a youtuber Suzy Moura. Confira!

Biografia Caminhos (2021)

Possui um aroma floral frutado que lembra o importado Idôle, de Lancôme. Além disso, é uma fragrância aquática e refrescante, ideal para dias ou noites mais quentes.

As notas de topo são Pera, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são Magnólia, Paramela e Folha de Violeta e as notas de fundo são Cashmeran, Patchouli e Priprioca.

Una Blush (2019)

Segundo a youtuber, este perfume já saiu e voltou ao catálogo outras duas vezes e retornas novamente neste segundo semestre de 2023. Seu aroma é cítrico e também possui notas de florais branco. Funciona tanto de dia quanto de noite, contudo é ideal para temperaturas frias.

As notas de topo são: Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Kriska Delírio (2020)

Exclusivo para o uso em dias frios, Delírio, da linha Kriska, possui acordes quentes e adocicados. Segundo Suzy Moura, seu aroma lembra vagamente o importado Pure XS, de Paco Rabanne.

As notas de topo são Raspas de Limão, Cardamomo da Guatemala, Extrato de CO2 e Toranja. As notas de coração são Flor de Amêndoa, Pipoca, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Frésia e as notas de fundo são Castanha, Âmbar, Sândalo, Cedro, Cashmeran e Vetiver.

Una Infinito (2021)

Outro perfume que some e aparece com frequência das lojas é Una Infinito. Totalmente noturno e exclusivo para dias frios, seu aroma adocicado e frutado lembra Scandal, de Jean Paul Gaultier.

As notas de topo são Mandarina, Toranja, Bergamota, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de coração são Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

