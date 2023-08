Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 28 de agosto a 1 de setembro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de agosto de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 28 de agosto a 1 de setembro de 2023:

Áries

Dúvidas em continuar no mesmo trabalho ou conseguir melhores opções. O seu signo é líder e procura sempre novos desafios, por isso analise a sua melhor opção e não se deixe levar pelas emoções.

Tenha cuidado com problemas de estresse, tire alguns dias de folga para se acalmar. Tenha cuidado com seu ex, procure ficar em paz e não busque uma reconciliação porque depois você ficará desapontado, é melhor que você avance em sua vida amorosa.

Você decide fazer uma cirurgia plástica e fazer uma dieta. Procure não falar tanto da sua vida particular, lembre-se que nem todo mundo quer te ver feliz e seu signo é o mais perseguido pela inveja, então procure ser discreto.

Touro

Você enfrentará complicações esta semana em termos de trabalho, por isso recomendo que não se aborreça por nenhum motivo e tente não se meter nas situações dos outros,

Evite ser impulsivo e ficar na defensiva, então pense duas vezes sobre o que você vai fazer ou dizer.

Um novo projeto de trabalho que irá se destacar. Cuide da sua saúde. Um ex ou alguém do passado ainda tem problemas com você: tente resolver em paz e esqueça aquela pessoa que só toma seu tempo.

No amor, se você é solteiro, continuará assim enquanto encontra a pessoa ideal, mas é importante não desistir e dar chance ao destino para agir.

Gêmeos

Ideias e pensamentos positivos surgirão nesta semana. Essa é uma fase de prosperidade, então não hesite em fazer mudanças e assumir novos projetos que serão muito lucrativos em sua vida.

Se você é mulher, consulte seu médico sobre qualquer problema hormonal, lembre-se que a saúde é o principal, e se você é homem apenas tome cuidado para não danificar seus rins.

Você resolve uma questão legal que sairá a seu favor. Fique longe de problemas e fique longe assuntos ilegais. Você reorganiza seus sentimentos e busca seu bem-estar. Uma cirurgia sairá bem.

Câncer

Você iniciará um projeto e crescerá. Em relação aos seus colegas de trabalho, bloqueie suas energias negativas sobre você; ou seja, não dê tanta atenção ao que falam.

Continue com sua rotina de exercícios e boa alimentação. Você planeja uma viagem. Aprenda a ouvir mais para encontrar a felicidade

Tente não insistir em destruir um ex amor ou amigo por ressentimento. Chegou o momento de seguir em frente.

Leão

A prosperidade chega a você esta semana e você dará continuidade aos seus objetivos pessoais. Força para seguir em frente e terminar qualquer projeto que tenha em mente, apenas não se estresse muito.

Um novo amor muito compatível pode chegar. Lembre-se que em novos relacionamentos você deve ir devagar para não sobrecarregar seu parceiro. Você compra algo.

Assuma a responsabilidade pela sua vida pessoal e não tema mais compromissos na vida amorosa. Enfrente os desafios com maturidade.

Virgem

As boas energias dominarão seu signo esta semana. Boa sorte com dinheiro e trabalho. Uma viagem no final do ano. Você solicita um empréstimo bancário para um apartamento. Você saberá de uma gravidez.

Tenha cuidado com o ciúme do seu parceiro para que mais tarde não tenham brigas. Os solteiros conhecerão pessoas muito compatíveis.

Chance de iniciar um negócio e realizar tudo o que envolva projetos próprios com sucesso.

Libra

Você enfrentará muita pressão esta semana em assuntos pessoais e de trabalho. É hora de ser paciente e ter cautela, seu signo é muito corajoso e procura problemas onde não há, então mantenha a calma e mostre uma boa atitude.

Previna-se de problemas de infecção na garganta. Você tomará as rédeas de bons projetos de trabalho e fechará contratos. Não perca mais o amor, se você realmente quer, procure-o novamente.

O orgulho não é tão bom se você não está em paz consigo mesmo. Convites e presentes. Você resolve questões legais a seu favor e isso lhe dará tranquilidade.

Escorpião

Você vai se sentir um pouco chateado esta semana por causa de seus problemas pessoais, mas lembre-se que tem o poder de tirar tudo de negativo, basta focar no que você quer e a paz chegará até você para ser melhor.

Você vai viajar e movimentar sua energia. Você recebe um dinheiro extra para quitar uma dívida.

A sorte vai sorrir para você em todos os sentidos e ainda mais no trabalho, eles finalmente oferecem um contrato que lhe dará mais satisfação, mas lembre-se de ser discreto com seus planos para não atrair a energia negativa.

Não discuta com seu parceiro, ele te ama, mas você deve dar espaço a ele. Alguém muito compatível aparece.

Sagitário

Você tomará importantes decisões de trabalho esta semana, não se deixe levar por seus impulsos e busque sempre o melhor para si.

Seu signo passará por uma fase de crescimento econômico e isso se deve ao seu aniversário, então aproveite todas as boas energias que o cercarão.

Um amor deseja voltar. Discuta suas dúvidas sobre o relacionamento e chegue a um entendimento como casal.

Você compra uma passagem para fazer uma viagem. Se você está pensando em investir em uma casa ou apartamento, uma oportunidade pode surgir.

Capricórnio

Semana de boa sorte para o seu signo, o que você tanto desejava em matéria trabalhista será cumprido, nestes dias você receberá uma proposta de trabalho que lhe agradará muito e você ficará melhor financeiramente, ou se tiver seu próprio negócio você o verá crescer em todos os sentidos.

As energias do dinheiro estarão a seu favor, mas tente ser discreto com tudo o que fizer e não fale sobre isso para não atrair a inveja. Você é criticado no trabalho por estar muito distraído, então tente se concentrar no desempenho.

Uma gravidez pode acontecer. Você terá que resolver questões do passado. Alguém voltará a se comunicar.

Aquário

Boa sorte e uma etapa de prosperidade que o ajuda a conseguir melhor oportunidades, na carreira ou na vida pessoal.

Reuniões de trabalho para mudanças muito positivas em seu desempenho, mas tente não falar sobre isso para não provocar a inveja dos outros e, assim, não ter obstáculos em seu futuro.

Abundância. Um amor tornará sua vida mais intensa. Tente ficar em paz e não pense que seu parceiro é infiel a você. Não deixe a preguiça dominar e prospere profissionalmente.

Peixes

Você terá muitas chances de alcançar o sucesso esta semana, passará por uma boa fase financeira, mas não deixe tudo ao acaso nem caia em tentações que o desviem de seus objetivos.

Pressa para terminar tudo o que tinha pendente do seu trabalho, deve estar em ordem com o seu tempo e terminar todas as suas tarefas. Evite desentendimentos.

Um amor do passado pode voltar, analise bem e se não for conveniente para você, não saia com alguém para não se sentir sozinho, melhor procurar um parceiro mais compatível. Cuide de problemas renais ou intestinais e não pare de se exercitar.