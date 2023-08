Delícias tentadoras em formato individual: veja como o nosso cérebro cria os desejos com a comida

As pessoas comem por necessidade, mas também por prazer. O cérebro humano evoluiu com dois objetivos claros: a sobrevivência e a procriação da espécie.

Para alcançar ambos, utiliza as mesmas estruturas e conexões, como analisado em um artigo publicado na Psychology Today por Gary L. Wenk, doutor e professor de Psicologia, Neurociência, Virologia Molecular, Imunologia e Genética Médica na Universidade de Ohio.

Como funcionam os desejos no cérebro

De acordo com Gary L. Wenk, os humanos temos uma necessidade de conexão social próxima (sim, até mesmo os introvertidos). Esta necessidade de intimidade social é tão poderosa e urgente quanto a alimentação e até mesmo as drogas.

Isso é respaldado por um artigo publicado na American Psychological Association, que insiste que precisamos de conexões sociais para prosperar. Esta pesquisa concluiu que mesmo o simples ato de lembrar experiências anteriores com alguém próximo satisfaz as nossas necessidades de conexão social.

Bem, parece que o anseio por intimidade social e os desejos alimentares compartilham o mesmo funcionamento no nosso cérebro. Estudos de imagens cerebrais implicaram duas regiões cerebrais, o corpo estriado ventral - responsável pelo sistema de recompensa - e o córtex pré-frontal ventromedial.

Dessa forma que reagimos ao ver publicidade de comida

Com certeza você já experimentou uma sensação de anseio ao ver um anúncio de comida. O culpado não é o seu paladar, nem a sua língua, mas sim o seu cérebro, e isso é bem conhecido no neuromarketing. Quando sentimos fome, o corpo estriado ventral é ativado ao ver imagens de alimentos apetitosos. Esse mesmo mecanismo é desacelerado uma vez que saciamos a nossa fome.

Garfo

Assim, a função do corpo estriado ventral é nos convencer de que precisamos ingerir alimento. Por outro lado, o córtex pré-frontal ventromedial monitora a experiência de comer. Esta última é responsável por nos dizer que gostamos de comer a comida.

Neste sentido, acredita-se que as duas regiões cerebrais estão estreitamente ligadas à conexão social com outras pessoas. Sentimentos como solidão e saudade de um ente querido estão associados com uma atividade maior no corpo estriado ventral. Do lado oposto, uma conexão social satisfatória corresponde à atividade no córtex pré-frontal ventromedial.

Em conclusão: a conexão cerebral que nos mostra a necessidade de comer e nos relacionarmos é a mesma; assim como a mesma que nos traz satisfação após satisfazer essas necessidades.

Marcas apostam por formatos individuais para satisfazer desejos

Um exemplo é a inovação das confeitarias nos formatos que entregam aos clientes. A Pastelaria Riesco é um clássico da região leste de Santiago, no Chile. E para atender às necessidades de “doces desejos” dos clientes, eles criaram novos formatos de seus produtos clássicos.

Confeitaria

Em 2023, eles retomaram este rumo com as Sobremesa e Doces Individuais que procuram cobrir uma nova instância de consumo; o desejo. “Assim, os clientes podem desfrutar de seus sabores clássicos (e outros novos) sem a necessidade de estar em um evento social ou compartilhando com alguém mais”, explicou Javier Leighton em uma entrevista à Revista Velvet.

Nesta mesma linha, voltarão produtos antigos que foram um must, mas em versões renovadas: Destaca-se o Kuchen de Maçã e seus tradicionais Copinhos, ideais para algum evento social e que queiram oferecer variedade de sabores da melhor qualidade. É uma mistura de 6 copinhos com os sabores de Torta de Limão, Suspiro Limeño, Mousse de Chocolate Menta, Três Leites, Maracujá e Berries.