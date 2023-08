Cortes de cabelo bob invertido 2023: estilos que rejuvenescem e estilizam o rosto das mulheres

O corte de cabelo bob é tão versátil que abre um leque de possibilidades para mudar de visual.

O corte de cabelo bob, seja mais curto ou mais longo, de diferentes estilos e formas, é um dos mais atuais, versáteis e funcionais.

Entre suas vantagens destaca-se que é sempre elegante, prático e ainda rejuvenesce muito.

Dentro do estilo bob, há um corte que chama a atenção especialmente pelo seu poder transformador, o bob invertido.

Bob Invertido

O bob invertido é elegante e fica bem tanto em cabelos lisos quanto em ondulados, mais finos ou grossos. Sua marca indiscutível é que sempre é mais curto atrás do que na frente.

Na inclinação mínima ou no corte mais radical, a diferença e o estilo do resultado estão no corte. Se forem incluídas camadas muito curtas na parte de trás e mechas muito longas na área do rosto, será dado um toque mais radical.

Bob com ou sem franja

O bob invertido costuma ser usado com risca no meio, e os cabelos na frente muito longos, mas também pode-se incorporar um franjão para dar um toque mais ousado e original ou usar a risca lateralmente.

Este corte de cabelo é ideal para mulheres que querem estilizar o seu rosto - já que joga com a verticalidade ao ter os cabelos da frente mais longos -, mas acima de tudo é o mais desejado por mulheres que têm pouca densidade de cabelo.

Uma mecha média com assimetria com camadas e um bom desfiado, dará a sensação de volume e movimento.

Para dar uma maior sensação de movimento e máxima personalidade ao corte, fica ideal desfiar muitas pontas e o que dá ao corte um aspecto ‘quebrado’.

Bob invertido com mechas

O bob com mechas fica incrível porque o degradê de cor e o contraste dão mais movimento e dimensão ao cabelo.

Fica também muito bonito com acessórios para o cabelo, tiara, presilhas e aceita todos os tipos de penteados. Devido ao seu acabamento assimétrico, é ideal para mulheres baixinhas.

É importante levar em conta que o bob invertido requer ajustes contínuos para mantê-lo sempre bonito e brilhante e para que as transições do curto ao longo não sejam perdidas.

Se você gosta de usar o cabelo ondulado, você está com sorte, fica ótimo adicionar alguma camada invisível para dar volume.