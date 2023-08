As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (29), segundo o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Mais um dia se iniciou e para segui-lo da melhor forma, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Veja a seguir as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você sentirá como a criatividade estará em alta neste novo dia, Sagitário, e deve aproveitar esta fase inspirada para mostrar para o que veio e se destacar. Deixe sua mente voar não apenas nesta terça-feira (29), mas em todos os dias possíveis.

Capricórnio

Assim como outros signos, a pessoa de Capricórnio entrará em uma fase de maior conexão emocional, o que pode ser também uma ótima oportunidade para aumentar suas relações com aqueles que ama e conhecer pessoas novas. Além disso, as cartas do tarot recomendam trabalhar em seu crescimento pessoal.

Aquário

O seu dia será inundado por uma forte energia, Aquário, e você deve aproveitar esse momento para tirar planos do papel e se direcionar aos seus objetivos. Não tenha medo de sair de sua zona de conforto e se arriscar, pois em breve o universo irá te recompensar. Apenas acredite!

Peixes

Você sentirá como a sua criatividade e sensibilidade estarão em alta neste novo dia, Peixes, e deve demonstrar tudo isso através de seus projetos, incluindo aqueles que há tempos estão apenas no papel. Além disso, a sua intuição estará em alta e você deve confiar nela antes de tomar qualquer decisão. Não se arrisque sem pensar ou medir as consequências.

