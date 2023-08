As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (29), segundo o tarot

Mais um dia se iniciou e para segui-lo da melhor forma, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Veja a seguir as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você inicia mais um dia com muita energia, Leão, e é importante saber canalizá-la e investir mais em si e naquilo que gosta. Aproveite, por exemplo, o tempo para fazer alguma atividade física. Além disso, as cartas do tarot alertam que é um ótimo dia para tirar alguns planos do papel.

Virgem

Quando pensamos em Virgem, a terça-feira (29) contará com uma jornada harmônica, o que traz também uma ótima oportunidade de revisitar alguns planos e objetivos de sua vida. Pense, por exemplo, sobre aquilo que quer fazer e o que já não deseja mais.

Libra

Para Libra, a terça-feira (29) será o dia no qual terá a oportunidade de avaliar as situações por perspectivas diferentes, o que possibilita que resolva certos conflitos com a maior imparcialidade possível.

Além disso, as oportunidades devem chegar no campo profissional e você deve saber aproveitá-las.

Escorpião

Você se sentirá mais comunicativo e carismático neste novo dia, Escorpião, então aproveite esta energia que o universo traz para aumentar e melhorar suas conexões com os demais. Não tenha medo de se arriscar.

