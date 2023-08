Água de aveia: aprenda a fazer a bebida caseira que pode ajudar a emagrecer de maneira saudável

Você possivelmente já deve ter escutado e conferido diversas recomendações que auxiliam no processo de emagrecimento, não é mesmo? E, para quem está curioso, a água de aveia está na lista, mas precisa de algumas orientações antecipadamente, vamos lá?

Saiba mais sobre a água de aveia e seus benefícios

Em relação a este ponto, de acordo com detalhes compartilhados pelo portal Nueva Mujer, esta recomendação contribui para a redução do colesterol “ruim” no sangue e também ajuda a controlar os níveis de açúcar. Além disso, a aveia ajuda a manter o intestino “em ordem”.

Água de aveia

Ingredientes:

1 xícara de aveia;

5 xícaras de água.

Modo de preparo:

Primeiro, em um liquidificador, você deve colocar a aveia com duas xícaras de água e bater até obter um conteúdo homogêneo;

Em seguida, com a ajuda de uma peneira, despeje todo o líquido em uma jarra;

Feito isso, acrescente as xícaras de água que sobraram (3) passando o conteúdo também pela peneira;

Então, coloque a bebida em um copo e acrescente ¼ colher (chá) de gengibre moído ou em pó;

Por fim, deixe descansar na geladeira por uma hora e logo após consuma sua bebida imediatamente.

Não se esqueça disso!

Todo o disposto anteriormente é apenas informativo. Visto isso, não tem a finalidade de orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de qualquer dúvida ou suspeita, você deve buscar imediatamente um especialista.

Além disso, quando falamos sobre emagrecimento, é importante lembrar que antes de consumir qualquer produto ou adotar uma dieta, é necessário que você busque a um profissional nutricionista, que fará as respectivas avaliações e te indicará as melhores alternativas baseadas no seu caso, ok?

