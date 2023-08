3 perfumes masculinos de O Boticário para manter sempre na coleção

A sensação de encontrar o perfume perfeito é única. Quem tem um perfume preferido costuma usá-lo incansavelmente, adquirindo um frasco seguido de outro por um bom tempo.

Contudo, não são todas as pessoas que possuem apego por uma fragrância em específico. Neste caso, é comum que elas tenham diversos perfumes na sua coleção.

Mesmo assim, algumas fragrâncias se tornam icônicas no mundo da perfumaria, com os especialistas indicando que elas passem pelo seu acervo de perfumes ao menos uma vez.

Confira a seguir 3 perfumes masculinos de O Boticário ‘para a vida toda’.

Quasar Brave (2019)

Um primo nacional de Dior Sauvage. Ideal para os dias quentes.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Zaad Santal (2021)

Se você presa por performance e itensidade, Zaad Santal é a fragrância mais indicada para você.

LEIA TAMBÉM: Lista final! Youtuber indica os 6 melhores perfumes importados masculinos

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Lavanda e Folha de Violeta e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Malbec Absoluto (2013)

Segundo o youtuber Moises Maciel, Absoluto é um dos melhores perfumes da linha Malbec, na sua opinião. Possui um aroma amadeirado bem masculino.

As notas de topo são Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Lima, Limão e Mandarina. As notas de coração são Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes nacionais OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina

⋅ Perfumes nacionais frescos e indicados para dias quentes

⋅ 5 perfumes com aroma de baunilha para mulheres que gostam de fragrâncias doces