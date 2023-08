Zendaya estreia corte de cabelo bob do momento em nova foto; clique para se inspirar

Reprodução No último ano, a atriz já havia optado pelo corte bob, mas com outro tom de cabelo Foto: @zendaya (Instagram)

Em dezembro de 2022, Zendaya, de 26 anos, já havia estrelado um corte no tamanho bob na cor avelã nas redes sociais. E agora, depois de dar uma pausa no estilo, o bob está de volta - mas com um toque único.

Na última terça-feira, 22 de agosto, a estrela de Euphoria exibiu seu penteado em uma selfie no espelho recém-compartilhada em seus stories no Instagram. Nele, a atriz está arrasando com seu novo corte bob, vestindo um top branco liso.

Reprodução Nesta semana, Zendaya renovou o seu corte de cabelo bob Foto: @zendaya (Instagram)

E desta vez, Zendaya trocou a cor mel avelã por um marrom mais escuro. Quanto ao estilo, ela disse adeus à franja lateral dramática e olá às pontas encaracoladas. A vencedora do Emmy colocou a legenda da foto: “Precisava de uma pequena atualização”.

A estreia do mais novo corte de cabelo de Zendaya vem junto com a entrevista da atriz na capa de setembro da revista Elle, que ficou nas trends nos últimos dias. Ao conversar com a revista, a estrela explicou por que ela deseja manter seu relacionamento privado com o co-estrela do Homem-Aranha, Tom Holland.

“Partes da minha vida, eu aceito, serão públicas”, disse ela ao portal. “Não posso deixar de ser uma pessoa, viver minha vida e amar a pessoa que amo”. E continuou: “Mas também tenho controle sobre o que escolho compartilhar. Trata-se de proteger a paz e deixar as coisas serem suas, mas também de não ter medo de existir. Você não pode se esconder. Isso também não é divertido. Estou navegando mais do que nunca agora”, acrescentou.

Rumores sobre o relacionamento deles já circulam na internet há algum tempo. Os dois foram capturados pela câmera se beijando e as fotos foram publicadas pela Page Six em julho de 2021. Desde então, eles mantiveram seu relacionamento longe dos olhos do público, raramente postando fotos um do outro nas redes sociais.

Leia também: