Qual é a melhor cor para seu cabelo? Indicamos 3 tons que você deve experimentar para rejuvenescer

Se você estiver pensando em mudar o visual, provavelmente se perguntou qual a melhor cor é para o cabelo. Não apenas em termos de qualidade, mas também de tonalidades disponíveis neste 2023.

Os especialistas já determinaram quais são essas tendências que rejuvenescem e que recomendam a todas as mulheres entre os 40 e os 60 anos pois também trazem luz ao rosto, disfarçam as rugas e estilizam as feições.

Qual é a melhor cor para seu cabelo em 2023?

Se falarmos sobre o que é melhor para o cabelo, os especialistas apontam para os tinturas temporárias, pois elas têm menos química que danificam a fibra capilar. São as menos agressivas, pois não possuem oxidantes nem amoníaco, mas o problema é que elas duram até 6 semanas no máximo no cabelo, de acordo com El Confidencial.

Algumas tinturas permanentes são ecológicas, como a henna, que dá volume, nutrição e brilho aos cabelos. As semipermanentes são uma alternativa intermediária e, por fim, viriam as permanentes, que têm a seu favor menor investimento de tempo e esforço em retoques.

Tonalidades para rejuvenescer que estão na moda

Mel quente

É um dos tons mais versáteis, se adapta a qualquer tipo de pele e cabelo, dando uma nova luz ao seu rosto para o deixar mais fresco. É ótimo para mulheres morenas e aquelas que desejam um efeito tridimensional que oferece maior textura.

Chocolate

Se você se sente mais confortável com tons escuros, o chocolate ou castanho escuro é para você. Isso ajudará a destacar suas características, como os olhos, as sobrancelhas e os lábios. Mas se você adicionar algumas luzes claras delicadas, é perfeito para destacar os seus traços. O dourado é um tom que pode ajudá-la a ter um contraste sutil e sofisticado.

Caramelo

Por fim, entre os tonalizantes para rejuvenescer que estão na moda, temos os caramelos que favorecem às morenas pois adicionam calor e suavidade aos traços faciais. Não só é uma atualização que não é muito extrema, como também pode ser de baixa manutenção.