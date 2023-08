Maquiagem: conheça os 5 itens de maquiagem essenciais para a área dos olhos

Reprodução Conheça as 5 principais maquiagens para a área dos olhos (Pexels/Gabriela Guerino)

A característica mais atraente no nosso rosto (ou pelo menos a que mais chama a atenção), é o nosso olhar. Dependendo da maquiagem feita na área, pode complementar até mesmo o look mais básico.

E o melhor: você não precisa gastar muito dinheiro com isso. Tudo que você precisa ter são cinco produtos básicos que cabem na sua bolsinha de maquiagem. Continue lendo para descobrir quais são.

Conheça os 5 itens de maquiagens essenciais para a área dos olhos

Lápis de sobrancelha

Nenhuma maquiagem está completa sem fazer as suas sobrancelhas. Modelar a sobrancelha faz nos parecermos mais arrumadas e sem esforço algum. Para um bom acabamento, escolha sempre um lápis de sobrancelha que seja um tom mais claro que suas sobrancelhas naturais.

Um kajal preto

Um simples toque de kajal pigmentado é suficiente para iluminar os olhos e deixá-los definidos. Opte por uma fórmula de longa duração, para evitar que borre ao longo do dia ou noite.

Delineador preto

Este é outro produto que ajudará a levar sua aparência de maquiagem para o próximo nível. A gente sabe que não é tão fácil aplicar o delineador perfeitamente no começo, mas com prática e técnica vai ficando mais fácil.

Rímel

Uma camada ou duas do seu rímel favorito é a maneira mais fácil de abrir os olhos e fazê-los parecerem maiores. Se você não é uma grande fã de kajal e delineador, por exemplo, um bom rímel volumizador mudará seu visual em um instante.

Paleta de sombras neutras

A maioria das mulheres pode não considerar uma paleta de sombras um item necessário. Mas, possuir uma paleta de sombras neutras, no entanto, pode ser mais útil do que você imagina. É um produto multiuso que, além de criar um olhar iluminado, pode ser usado para contornar e até preencher sobrancelhas com cores.

