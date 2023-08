Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 25 a 27 de agosto de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 27 de agosto de 2023:

Áries

Boa sorte sexta-feira em relação a viagens ou passeios com seu parceiro ou família, você se sentirá muito amado.

Planos e um novo emprego. Cuidado com as dores de estômago. Você terá uma revisão ou uma reunião de última hora, mas tudo sairá bem. Cuidado com os acidentes na rua.

Será um fim de semana muito divertido e de convívio. Uma mensagem ou ligação. Viagem sendo planejada. Tente ter todos os seus documentos em ordem. Preste atenção no que você assina.

Touro

Fim de semana para estar com um pouco de desconforto em problemas de saúde. Lembre-se que as doenças chegam até você por ansiedade.

Você é o melhor em passear ou organizar festas, então este fim de semana será muito divertido. Um convite especial.

Cuidado para não perder dinheiro ou sua carteira. Um familiar vem visitá-lo. O amor vai estar muito presente nesses dias e você vai ficar muito feliz. Procure não deixar pendências e deixe tudo em ordem e pago.

Gêmeos

Sexta-feira com tudo em ordem no trabalho. Você finalmente decide sair de férias ou descansar.

Você ganha um dinheiro extra ou faz uma venda importante. Tenha cuidado com dores de cabeça ou problemas no pescoço, não se preocupe em excesso.

Você é muito bom com seu parceiro, mas às vezes você é tão sincero que o magoa sem querer, tente sempre pedir perdão.

Um amor do passado quer que você volte, mas é hora de fechar esse círculo. Cuida mais da saúde.

Câncer

Fim de semana de muito trabalho ou de estar adiantado em pendências. Um passeio especial renova as energias.

Tente não sair com dois amores ao mesmo tempo porque terá dor de cabeça. Cuidado com dores intestinais ou renais, beba mais água.

No sábado você terá uma festa muito importante e se destacará. Tente se vestir com cores fortes. Domingo para ter uma comunicação com o espiritual e se sentir em paz. Uma visita.

Leão

Você ganha um grande prêmio. Este é o seu fim de semana de fartura e de muita sorte, mas tente não falar tanto de tudo que acontece com você e não seja tão confiante, nem todo mundo é bom e quer o melhor para os outros.

Cuidado com as más energias de um ex. No amor você também conhecerá novas pessoas e se sentirá melhor, é hora de você ter um parceiro formal e esquecer o passado.

Verifique cuidadosamente suas contas bancárias ou preste atenção ao que você assina ou as senhas que insere para evitar golpes.

Virgem

Dias de muita convivência e você estará muito bem acompanhado nestes dias. Lembre-se que sua intenção de ajudar os outros é boa, mas às vezes eles abusam de você ou tentam tirar algo de você. Não seja tão ingênuo.

Atenção com tudo relacionado ao seu trabalho. Você recebe um convite para fazer uma viagem. Um novo emprego. No domingo você terá muita sorte em tudo relacionado ao amor.

Libra

Fim de semana de muitas emoções por tanta energia boa que o envolve. Nesta sexta-feira você terá a oportunidade de remediar tudo o que está perdido e pedir perdão às pessoas que o merecem e assim curar sua alma.

Serão alguns dias de muita ajuda divina e comunicação com as pessoas. Dinheiro extra. No amor você é o melhor; você terá a oportunidade de conhecer que serão seu parceiro ideal.

Escorpião

Fim de semana de ficar um pouco chateado consigo mesmo ou sentir que seu parceiro não te valoriza como você gostaria e isso o deixará muito pensativo.

Lembre-se que seu signo é muito imaginativo e sua mente pode pregar peças ou ilusões. Procure conversar com seu parceiro e tirar essas dúvidas.

Você compra passagens ou faz uma viagem. Um ex retorna. Procure dormir mais neste final de semana e assim repor as energias. Domingo para estar em plena reflexão e pedir ajuda divina para melhorar sua vida diária.

Sagitário

Sexta-feira para ser muito alegre e feliz, você terá a sorte do seu lado em tudo relacionado a questões de trabalho. Momento de mudanças e de melhorar sua vida econômica.

Tenha cuidado com qualquer doença pulmonar ou tente parar de fumar. Você compra um presente para um amigo ou familiar. Uma gravidez pode ser descoberta.

Não conte mais mentiras para o seu parceiro; É melhor falar claramente mesmo que doa às vezes. Você terá muitos encontros com amigos do passado. Serão dias para estar com companhias muito boas.

Capricórnio

Sexta-feira de muito estresse, com muitas pendências de trabalho ou escola. Seu signo é muito intenso e quer sempre que tudo fique bem, mas procure relaxar que você conseguirá resolver todos os seus problemas no bom caminho. Você ganha dinheiro.

Você sai de férias ou vai passear. Procure realizar tudo o que tem nos planos para o seu futuro. Um negócio dará certo.

No amor, você será o melhor e trocará muita paixão por seu parceiro. Cuidado apenas com dois amores ao mesmo tempo, tente não prometer o que não vai cumprir. Números da sorte com 02 e 87.

Aquário

Você sentirá que finalmente pode deixar para trás todo o negativo. Uma festa e um novo amor.

Será um final de semana de muita diversão e compreensão de que a vida se vive apenas uma vez, então tente deixar as lembranças ruins para trás e seja feliz.

Alguém o procura para fazer um negócio. Você se lembra das pessoas que não estão mais com você, mas deve evitar se sentir triste. A limpeza ajudará a renovar as energias da casa.

Atenção extra, pois alguém do trabalho ou nos estudos está se apaixonando e isso pode ser revelado.

Peixes

Evite ser mimado e se comunique mais. A tranquilidade é a melhor aliada. Comemorações. Uma viajem será planejada.

Você passa pela melhor fase com seu parceiro e se sentirá muito renovado. Uma sorte importante ou prêmio. Alguém fará um convite e pode ser para uma festa.

É hora de se mostrar mais compreensivo com as pessoas que ama. Os solteiros precisam ter cuidado com triângulos amorosos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!