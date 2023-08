Cortes de cabelo mullet 2023: 5 estilos para mulheres modernas que trazem personalidade ao seu cabelo

Se você quiser um corte de cabelo ousado e favorável, aposte no mullet em qualquer de suas versões.

O estilo mullet é um corte de cabelo curto e muito repicado, onde as camadas na nuca ficam totalmente desconectadas da parte superior da cabeça.

O cabelo frisado é seu distintivo, desde um frisado Baby Bangs, ao curto ou reto e mais denso.

Foi tendência nos anos 80 quando estrelas do rock como Paul MCartney ou Jon Bon Jovi os colocaram na moda. Anos mais tarde, eles foram atualizados, reinventados e fundidos com outros cortes, para dar um visual mais natural e moderno ao mullet.

Mullet shullet

Os cortes e estilos são fundidos criando cortes renovados e atuais. Como o Shullet, que é uma combinação linda de shag e mullet. Com um franjão cortina que enquadra perfeitamente o rosto. Este corte é especialmente indicado para cabelos finos e ondulados.

Bob Mullet

Outra mistura interessante é a que une a versão básica do bob com as camadas curtas do mullet, desconectando o corte. No entanto, desta vez as camadas são internas, de modo que não são visíveis a olho nu. Um corte mais leve que permite muitos penteados sem ser tão agressivo como o clássico mullet. Se você puxar para trás das orelhas, você verá um mullet em sua expressão máxima.

Mistura de mullets

Quando o pixie e o mullet se fundem, nasce o mixie, um corte muito favorecedor e em tendência, que dá muita força ao rosto. Com uma franja baby bang, ideal para dar um aspecto muito mais travesso e jovem.

Mohawk Mullet Longo

Aqui está um visual rebelde ao mesmo tempo super elegante, mantendo um comprimento considerável de cabelo na parte de trás. Corte curto na parte de cima e laterais com longas mechas totalmente desconectadas do corte. Uma mistura espetacular que, pessoalmente, eu acho que é tudo! A textura levemente encaracolada do cabelo dá ao look frescor e naturalidade.

Mullet encaracolado

Esta versão é mais longa na nuca, mas o volume pronunciado na parte de cima, com o contraste reto na parte de trás é muito favorecedor, especialmente se você tiver um rosto oval arredondado. A franja baby bang é a cereja do bolo e mostra que franjas em cabelos cacheados podem ser muito favorecedoras se feito um corte adequado.