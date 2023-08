Cortes de cabelo curtos modernos 2023: 13 estilos leves e rejuvenescedores

Nós mulheres estamos em constantes mudanças e chegam momentos em que os nossos hormônios e a nossa idade nos dizem que precisamos nos ver de forma diferente.

Nada rejuvenesce mais o rosto e o visual do que um corte de cabelo curto e em 2023 há muitos estilos modernos, entre eles estão o pixie, o bixie ou o mixie, embora não sejam os únicos.

O cabelo curto não fica bem em todos, mas brincando com alguns elementos, é possível conseguir uma adaptação para qualquer tipo de rosto.

Consiste em delimitar o comprimento máximo entre o queixo e a orelha em 5,7 cm. Se esta proporção for alcançada, o cabelo curto ficará bem; se não, os especialistas não recomendam que você corte a cabeleira.

Corte de cabelo moderno shaggy curto

Um dos cortes mais solicitados em 2023 é o shaggy, que pode ser adaptado ao comprimento que você preferir, também para cabelos curtos. Com estética retro, ele se caracteriza por seu estilo despojado com camadas curtas e muito finas.

Corte de cabelo moderno mullet curto

O corte mullet é ideal para aquelas mulheres que querem parecer renovadas, mas ao mesmo tempo não querem sacrificar o comprimento total de seus cabelos. Muito em voga na década de 70, em 2023 volta a ser tendência máxima.

Corte de cabelo moderno curto bixie

O bixie é uma mistura entre o pixie e o bob. Ele favorece todos os tipos de rostos e ajuda a rejuvenescer, sendo muito solicitado por mulheres com mais de 50 anos. Ele também se destaca pela sua versatilidade, podendo ser usado com diferentes tipos de franja.

Corte de cabelo moderno em forma de bowl

O bowl cut é uma variante do pixie perfeito para rostos alongados e retangulares.

Corte de cabelo moderno garçón curto

Apesar de ser um clássico de cabelo curto, o garçón é um corte muito moderno e continua na moda em 2023. Trata-se de um visual masculino (significa “garoto” em francês), mas a verdade é que fica extremamente feminino em mulheres.

Corte de cabelo moderno blunt bob curto

Você pode usá-lo liso ou com ondas e é caracterizado por seu acabamento desfiado. Além disso, é um visual muito versátil e fácil de pentear.

Corte de cabelo moderno raspado curto

Apenas as mais ousadas se atrevem com o raspado. Podemos traduzi-lo como buzz cut, embora “buzz” realmente signifique “ruído” e se refira ao som da tesoura ao passar pela cabeça.

Corte de cabelo moderno Mixie curto

O mixie é uma mistura entre o mullet e o pixie. Toma a comprimento do primeiro, enquanto fica com as camadas do segundo. Ele é caracterizado por ter os cabelos mais curtos nos lados do que na parte de trás da cabeça e você pode usá-lo liso, enrolado ou com ondas.

Corte de cabelo moderno bob francês curto

O French Bob é uma variação do Bob tradicional. Nesta versão, é muito mais curto atrás do que na frente. Pode ser usado liso, ondulado ou enrolado e geralmente é usado com franja.

Corte de cabelo moderno undercut curto

Outro corte moderno e ousado para cabelos curtos é o undercut, em moda neste 2023. Consiste em deixá-lo muito curto na parte inferior da cabeça, enquanto que na parte superior se deixa mais longo.

Corte de cabelo moderno nape bob curto

O nape bob é um tipo de bob em que a parte de trás é mais curta do que a parte da frente, deixando o pescoço à mostra. Deste modo, alonga visualmente o pescoço e arredonda o rosto.