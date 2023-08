Cortes de cabelo curtos em camadas degradê com franja estão em alta em 2023

Cortes de cabelo curto em camadas degradê com franja: os estilos que estão na moda em 2023 (Foto: Pinterest)

Se você quiser uma mudança de visual e deixar o midi para trás, o corte de cabelo curto em camadas desfiadas é ideal e se você adicionar um franja, ficará chique e moderna.

O termo “desfiado” ou também conhecido como corte em camadas significa que o cabelo é cortado de tal forma que as pontas dos cabelos individuais caem em diferentes pontos entre si. Não é um corte de cabelo onde as pontas ficam retas, mas sim em diferentes comprimentos.

Os diferentes estilos de camada têm diferentes objetivos. Os mais curtos dão um toque bagunçado e enquadram o rosto, enquanto os um pouco mais longos nos dão abertura.

Por outro lado, são vários os seus benefícios: se você tem pouco cabelo, você conseguirá textura e seu cabelo dará a impressão de ter mais elasticidade e consistência. No entanto, você deverá fazer um corte de camadas mais longas se o seu cabelo for fino. E é que, se forem sobrepostas, darão o efeito oposto ao que você queria conseguir.

Shaggy desfiado curto

O corte shaggy te dá um look moderno. É uma ótima maneira de adicionar textura, volume e profundidade ao seu estilo. Aposte em um shaggy curto para se ver fofa e elegante. Você pode adicionar franja na comprimento que desejar para mais estilo.

Bob Shaggy desfiado

O desfiado shaggy bob é uma combinação do bob que é curto na nuca, mas com o desfiado e mais volume do shaggy. Se você estava procurando um corte único e diferente, este é o seu.

Corte desfiado curto

Neste caso, se você tem o cabelo curto, mas não se importa que ele fique com mais volume, então vá de degradê. Você pode usá-lo com ou sem ondas.