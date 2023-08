Cortes de cabelo Bob para mulheres de 50 anos: 3 estilos rejuvenescedores que são tendência em 2023

Já dissemos muitas vezes que o corte bob é o mais solicitado nos salões de beleza e mantemos isso porque ele é favorecedor, especialmente em mulheres com 50 anos.

Suas variações rejuvenescem, são extremamente práticas de usar e muito fáceis de manusear.

Uma das principais vantagens do corte bob é que fica bem em todos. Tendo qualquer forma de rosto e seu cabelo seja como for, você encontrará no corte bob uma opção muito favorecedora.

De acordo com seu caso, seu cabeleireiro saberá determinar qual variante do corte de cabelo bob é mais adequado para você.

Long Bob

O long bob é um corte que chega à altura dos ombros e que cai bem praticamente em qualquer tipo de rosto. É um corte de cabelo super versátil, pois pode ser usado solto, preso, semipreso, permite franja, fica bem com cabelo liso, ondulado ou encaracolado. Além disso, é fácil de pentear e de manter, sem ter que ir ao salão de beleza com tanta frequência.

Cropped Bob

De estilo parisiense, sofisticado, elegante, é assim o cropped bob ou também conhecido como minibob. Este é um corte de cabelo que chega, no máximo, à altura do queixo, deixando a nuca à mostra e que pode ser usado tanto liso quanto desfiado. Uma proposta rejuvenescedora, ousada e sexy.

Corte Bob Invertido

Usar o corte bob na sua versão desfiada é uma forma que rejuvenesce e favorece a todas. Se acrescentarmos que seja invertido, o resultado não poderia ser mais ideal. Porque o fato de o corte bob ser mais longo na frente do que atrás o torna uma proposta perfeita.