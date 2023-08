Carolina Herrera e os 5 erros que você não deve cometer na hora de combinar acessórios

Sabe quando você se arruma, se produz toda, mas parece que ainda falta alguma coisa no seu look ou que tem algo de errado? Pode ser que você esteja cometendo algum errona hora de combinar seus acessórios.

E quem melhor para nos guiar nesse assunto do que a icônica estilista Carolina Herrera? Seguindo o estilo dela, falaremos sobre os cinco erros comuns que devemos evitar para garantir uma combinação de look perfeita. Fique atenta e arrase com suas escolhas!

5 erros que você não deve cometer na hora de combinar acessórios

Exagero não é sinônimo de estilo

Quando se trata de acessórios, menos pode ser mais. Carolina Herrera adverte contra o exagero na quantidade de peças. Escolha um foco para seu look e evite sobrecarregar-se com muitas joias ou bolsas chamativas. Lembre-se de que o equilíbrio é fundamental para uma aparência elegante.

Não combinar os metais

Já se foi o tempo em que misturar metais era um tabu. A estilista nos incentiva a ousar e combinar diferentes tons de prata, ouro e cobre. A chave para um mix harmonioso é escolher um metal predominante e adicionar peças em tons complementares. Assim, você cria um visual sofisticado e moderno.

Ignorar o estilo pessoal

Os acessórios devem ser uma extensão do seu estilo pessoal. Não caia na tentação de seguir tendências que não combinam com você. Carolina Herrera aconselha a escolher peças que expressem sua personalidade e completem seu visual de forma autêntica. A moda é um reflexo da sua individualidade!

Desconsiderar a ocasião

A escolha dos acessórios deve levar em conta a ocasião em que você irá usá-los. Uma bolsa pequena e discreta pode ser perfeita para um jantar sofisticado, enquanto uma bolsa grande e prática é ideal para um passeio casual. Esteja atenta ao contexto e adapte seus acessórios para se adequar à situação.

Não prestar atenção aos detalhes

Os detalhes fazem toda a diferença na composição do look. A estilista ressalta a importância de prestar atenção aos pequenos detalhes, como cintos, lenços, broches e pulseiras. Esses elementos podem adicionar um toque de estilo único ao seu visual. Não tenha medo de experimentar e adicionar um pouco de criatividade!

