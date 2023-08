Perfumes nacionais frescos e indicados para dias quentes

Mesmo faltando um mês para acabar o inverno, as altas temperaturas já pairam sobre diversos estados brasileiros.

E para te ajudar na escolha do perfume que mais combina com esse tipo de clima para você já ir se preparando, a youtuber Angelica Martins criou uma lista com suas 6 fragrâncias frescas nacionais favoritas.

Confira a seguir!

New Acqua Fresca - O Boticário

Um perfume cítrico com notas de limão presente, que lembra Light Blue, porém de forma mais suave.

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã e Folhas de Violeta. As notas de coração são Jasmim Sambac e Rosa Damascena e as notas de fundo são Almíscar, Extrato de Cedro Branco e Âmbar.

#Self[ie] Live Green - Água de Cheiro

Com um frasco bem moderno e diferente, esse perfume possui um estilo cítrico, lembrando o perfume CK One, de Calvin Klein.

As notas de topo são Bergamota, Laranja e Gengibre. As notas de coração são Jasmim Aquático, Cyclamen e Coentro e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas, Âmbar e Musgo de Carvalho.

Carlinhos Maia Stories - Jequiti

Diferentemente dos perfumes anteriores, essa fragrância tem as notas rosadas e frutadas como destaque.

As notas de topo são Framboesa, Néroli e Cereja Amarga. As notas de coração são: Óleo de Rosa, Orquídea Negra e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Baunilha de Bourbon.

Infusão Botânica - Granado

As notas de topo são Limão, Pimenta Preta e Coentro. As notas de coração são Notas Verdes, Peônia e Cardamomo e as notas de fundo são Cashmeran, Almíscar e Vetiver.

Zimbro - Phebo

As notas de topo são Junípero ou zimbro, Toranja e Alecrim. As notas de coração são Pimenta Preta, Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Conhaque.

Águas Naturais Concentração - Avatim

Em sua composição traz notas de Hortelã, Tomilho e Pimenta Preta.