Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário - Cartas 28 e 8

Uma confiança é estabelecida e alguém muito fiel pode entrar em sua vida surpreendendo positivamente. Voltado a acreditar.

Capricórnio – Cartas 20 e 18

Cuidado para não dificultar a própria vida com assuntos do passado que já não deveriam mais fazer parte da trajetória. Pessoas voltando.

Aquário– Cartas 14 e 22

Uniões são consolidadas de forma estável e muito verdadeira, seja no amor ou nos negócios. Agora é firme!

Peixes – Cartas 3 e 2

Atenção redobrada com as notícias que chegam. Um amor do passado pode regressar de alguma forma e influenciar sua vida atual.