Os signos mais atentos com a intimidade quando se apaixonam

Alguns signos podem ter a intimidade como uma prioridade quando trata de nutrir a paixão e aprofundar um amor, por isso se tornam muito atentos a isso.

Confira quais são:

Áries

O ariano é muito ardente e apaixonado, por isso ele é um dos signos mais atentos com a intimidade do casal quando está apaixonado. Ele gosta de se aventurar, mas também de estabelecer uma conexão que permita a confiança para descobrir coisas novas e passar momentos que sejam marcantes.

Touro

O taurino é muito sedutor e atento com seus desejos, o que o faz também estar conectado com a intimidade e o prazer em todos sentidos. Ele deseja explorar novos sentidos e conhecer quem ama com uma proximidade intima, conectada e que seja de tirar o fôlego.

Leão

O leonino pode ter muitos sentimentos, mas também afirma seus afetos com o contato físico e a intimidade. Ele se preocupa e está muito atento aos detalhes, pois deseja que esses momentos de troca sejam o centro do universo para os dois. Para eles, a atenção também é recebida e dada dessa forma.

Escorpião

O escorpiano tem uma energia intensa e dominante, por isso deseja conhecer e estar com o outro para desenvolver cada vez mais intimidade e aproximação. Ele é cheio de paixão e combinará as trocas de palavras com gestos que podem fazer o relacionamento alcançar outro nível.

