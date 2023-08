Numerologia: como obter o seu número angelical com a data do seu aniversário?

Segundo os princípios da numerologia, cada ser humano tem uma missão especial nesta vida, pois, dependendo do seu número angelical, será o verdadeiro destino que veio cumprir a este mundo.

Continue lendo, para saber como descobrir com a data do seu aniversário, como detalhado pelo site Panorama Web.

O que é numerologia angélica? A numerologia surgiu há muitos anos, pois na antiguidade este método já era utilizado em conjunto com a astrologia para conhecer as mensagens divinas que o mundo nos envia .

Assim, durante anos, a numerologia angelical foi entendida como o estudo que permite aos seres humanos se conectarem com sua divindade ou seres divinos.

Como obter meu número angélico para saber minha missão de vida? Se você quiser saber qual é o seu número angelical, basta fazer uma operação matemática simples.

Suponha que você nasceu em 22 de agosto de 1994. Então, primeiro você deve somar os números do seu aniversário, neste caso 2+2=4.

Depois some os do mês, agosto é o oitavo do calendário, então nos dá um 8. Depois, some os dígitos do ano em que você nasceu, 1+9+9+4= 23. E somamos o resultado 23 novamente, 2+3= 5.

E, finalmente, somamos todos novamente, 4+8+5= 17. E novamente 1+7, dando um resultado final de 8. Então o seu número angelical ou aquele que o ajudaria a descobrir o seu futuro seria 8. É importante esclarecer que todos os algarismos estão reduzidos a um único dígito, exceto o número 22, por ser considerado um número muito especial.

Com informações do site Panorama Web