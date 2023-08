Cortes de cabelo desfiados e em camadas para rosto oval: tendências 2023

Cortes de cabelo desfiados e em camadas As camadas e o volume estão em alta nesta temporada.- Pinterest VivaGlam

Se você for uma das mulheres com rosto oval, temos boas notícias para você: entre as tendências para 2023 destacam-se esses cortes de cabelo desfiados e em camadas que te farão parecer moderna.

Desde o ano passado, tem crescido o aumento dos modelos cheios de volume e movimento, sob estas técnicas que foram tão furor no início do milênio. Agora, elas nos contagiam com sua vibra vintage e coquete que nos fará sentir lindas a todo momento.

Cortes de cabelo desfiados e em camadas 2023

Bob degradê

Se você estiver procurando um estilo curto, o bob degradê com camadas é ideal para realçar a sua beleza, independentemente da idade ou estilo de vida. É muito prático e fresco, pois é curto na altura do queixo, tem camadas curtas e fica muito bem natural, portanto, não é necessário gastar muitos minutos arrumando-o.

Se você procurar algo mais comprido, leve-o embaixo do queixo e no máximo até a altura das clavículas para estilizar com camadas longas. Este estilo favorecerá você para um penteado moderno e elegante.

Shaggy

Por outro lado, o shaggy é moderno, chique e dá movimento ao seu penteado diariamente. Ele se diferencia do resto porque tem o cabelo abaixo dos ombros, com pontas desfiadas e camadas curtas, acompanhadas por um franja cortina, aberta ou reta.

Se quiser tornar o modelo mais clássico dos anos 70, adicione várias camadas na parte superior da cabeça, que se adaptam a qualquer tipo de formato ou forma de rosto, cujo objetivo é dar maior textura, relevo e volume.

Mullet

Por último, entre os cortes de cabelo desfiados e em camadas 2023, não podemos deixar de lado este romântico e charmosos mullet curto na área superior e mais longo na área do pescoço, que também é muito versátil para os rostos ovais que procuram estilo.