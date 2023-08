Cortes de cabelo desfiado médio: 5 estilos que rejuvenescem, são versáteis e práticos

Os cortes de cabelo desfiado médio têm dois elementos a seu favor, são um clássico que nunca sai de moda, pois se adaptam a todos os tipos de rosto e são frescos e confortáveis.

Seu comprimento faz deles um corte perfeito para arrumá-los de diferentes maneiras, sem sofrer por ter excesso de cabelo, mas também sem sacrificar o volume e o movimento.

Esses 5 estilos parecem ótimos e você poderá escolher para uma mudança de visual fresca e rejuvenescedora.

Repicado

Ideal para mulheres com cabelo liso ou muito fino, este corte de cabelo destaca-se por chegar acima dos ombros e adicionar camadas nas pontas que dão muita textura e permitem destacar mais os seus pómulos e queixo. Além disso, ajuda a que o rosto pareça mais alongado e, portanto, estilizado.

Shaggy

Direto da moda dos 70, é perfeito para uma aparência jovem e relaxada, que é alcançada criando camadas desfiadas acompanhadas de uma franja muito charmosa. Os especialistas apontam isso como essencial para aquelas que sofrem por ter a testa ampla.

Bob Repicado

Um pouco mais curto do que a primeira opção, mas igualmente estiloso, é este bob em que você não precisa se preocupar em pentear todos os dias, pois pode ser usado naturalmente sem parecer desleixado com suas camadas encaracoladas e com muita textura para uma aparência fresca, como acabada de sair do banho.

A vida é muito curta para desperdiçar tempo com pessoas que não te valorizam.

Wob

Este estilo de corte de cabelo desfiado médio consiste em um comprimento acima dos ombros com contorno oval e camadas longas para adicionar volume. É especialmente favorável em cabelos ondulados, para as que não querem passar muito tempo se arrumando todas as manhãs.

Camadas Desgradê

Eles acentuam a queda natural dos cabelos com suas camadas de diferentes dimensões. É um pouco mais longo do que o resto dos modelos, o que encanta muitas que são cativadas por suas longas madeixas.