Carolina Herrera e as 5 peças atemporais para ter no seu guarda-roupa, se você tem 50 anos

Se você está buscando inspiração para montar um guarda-roupa elegante e atemporal após os 50, ninguém melhor do que a icônica estilista Carolina Herrera para te ajudar. Com anos de experiência no mundo da moda, a estilista sabe exatamente quais são as peças que não podem faltar no armário de uma mulher madura que deseja se vestir com estilo.

Por isso, baseada em seus looks sofisticados, estas são as dicas certas se você quer montar looks elegantes em qualquer idade.

5 peças atemporais que não podem faltar no seu guarda-roupa

Camisa branca

Elegante e versátil, a camisa branca é uma peça-chave em qualquer guarda-roupa. Use-a com calças de alfaiataria para um look mais formal, ou com jeans para um visual mais despojado.

Blazer

O blazer é uma peça versátil que pode ser usada tanto em looks formais quanto informais. Opte por um modelo em cor neutra, como preto, bege ou azul-marinho, que combine com diferentes peças do seu guarda-roupa. Ele é perfeito para dar um toque sofisticado a um jeans e camiseta ou para complementar um vestido mais elegante.

Vestido preto

O famoso “pretinho básico” é uma peça coringa que não pode faltar no seu guarda-roupa. Opte por um modelo que valorize seu corpo e que possa ser usado em diferentes ocasiões, desde um jantar formal até um evento mais descontraído.

Sapato de salto médio

O salto alto pode ser desconfortável para algumas mulheres, por isso um sapato de salto médio é uma ótima opção para quem quer se sentir elegante e confortável ao mesmo tempo. Opte por um modelo clássico, como um scarpin ou uma sandália de salto médio.

Acessórios

Os acessórios certos podem transformar qualquer look. Invista em um bom par de brincos, uma bolsa de qualidade e colares diversos para dar um toque de elegância ao seu visual.

