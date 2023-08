As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (25), segundo o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Jackie Hope

Mais uma semana se encerrando e para terminá-la da melhor forma somente vendo as revelações das cartas do tarot, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir quais são as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Para Sagitário, as cartas do tarot revelam que tal pessoa terá a oportunidade de aprender algo novo nesta sexta-feira (25), algo que irá expandir seus horizontes, então, não tenha medo. Além disso, seus projetos pessoais finalmente devem começar a dar resultados, por isso esteja preparado para notícias.

Capricórnio

Capricórnio, o tarot indica que este novo dia contará com um ciclo no qual você deve se dedicar mais aos seus entes queridos. Além disso, é melhor se preparar, pois podem surgir alguns desafios nesta sexta-feira (25). Não se desespere!

Aquário

A criatividade deve rondar a pessoa de Aquário neste novo dia, uma excelente oportunidade para tirar algumas ideias do papel e se destacar entre os demais. Aproveite este ciclo também para apostar em novos projetos e estabelecer conexões.

Peixes

Hora de focar em seu bem-estar emocional e buscar maior conexão com a espiritualidade neste novo dia, Peixes. Tire o tempo necessário para refletir sobre aquilo que sente e com respeito a qual caminho deseja seguir, além, claro, de buscar a paz interior.

