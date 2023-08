As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (25), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - Alina Vilchenko

Mais uma semana se encerrando e para terminá-la da melhor forma somente vendo as revelações das cartas do tarot, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir quais são as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Assim como Áries, a pessoa de Leão terá uma sexta-feira (25) bastante positiva, o que pode ser uma excelente oportunidade para fazer aquilo que gosta e tirar certos planos do papel. Lembre-se, por sua vez, de sempre tentar buscar um equilíbrio entre o bem-estar físico e mental.

Virgem

Para Virgem, as cartas do tarot revelam que hoje é o dia ideal para redesenhar suas metas e traçar novos planos em sua vida. Não tenha medo de se arriscar e buscar novos horizontes.

Por fim, você se esforçou bastante nos últimos tempos e é possível que o reconhecimento chegue agora.

Libra

É hora de revisitar alguns aspectos de sua vida e buscar um ponto de equilíbrio, Libra. Lembre-se que o trabalho é importante, mas não é tudo, e nem pode se sobressair aos seus entes queridos.

Quando falamos sobre o campo profissional diretamente, é possível que surja uma oportunidade, mas para alcançá-la é preciso estar atento aos sinais.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, a sexta-feira (25) será o dia no qual deve analisar se realmente as suas ações estão de acordo com seus valores e aquilo que acha certo. Não tenha medo disso, pois será também um ponto de clareza para algo que gerava dúvidas.

