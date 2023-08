5 perfumes com aroma de baunilha para mulheres que gostam de fragrâncias doces Imagem: Pexels/Michaela S.

Se você gosta de perfumes adocicados, existe uma grande chance dessa fragrância levar a nota de baunilha. E para aquelas pessoas que querem conhecer mais esse tipo de aroma, a lista a seguir traz uma lista com as melhores fragrâncias nacionais que levam esse acorde. Confira

Egeo Vanilla Vibe - O Boticário

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são: Coco, Lírio-do-Vale, Pétalas de Rosa e Cyclamen. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

Instance - Eudora

As notas de topo são: Framboesa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Ameixa, Frésia, Jasmim e Orquídea Diamante. As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo e Flor de Íris.

Céu de Baunilha - O Boticário

As notas de topo são: Frutas Secas, Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são: Notas Solares, Madeira de Cashmere, Ameixa de Damasco e Notas Florais. As notas de fundo são: Baunilha, Leite, Âmbar, Almíscar Branco e Maltol.

Ilía Ser - Natura

As notas de topo são: Lavanda e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Âmbar, Benjoim, Cumarina, Heliotrópio, Almíscar, Madeira Guaiac e Patchouli.

La Victorie Intense - Eudora

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura. As notas de fundo são: Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol.

