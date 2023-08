Relacionamentos: 9 formas de proteger a relação de gatilhos emocionais

Gatilhos emocionais no meio de um relacionamento provoca diversas reações equivocadas, fazendo com que o foco principal de determinado conflito seja, de fato, evidenciado. Além do desvio de importância, mais problemas podem surgir ao invés de uma solução certeira.

De acordo com a psicoterapeuta Michelle P. Maidenberg, ao portal Psychology Today, os gatilhos emocionais têm por essência a apresentação de nossos pensamentos e ideias narrativas e pré-estabelecidas sobre nós mesmos, o outro ou o mundo.

“Isso geralmente nos leva a julgar, criticar e tirar conclusões falsas, que inevitavelmente evocam pensamentos e sentimentos desconfortáveis sobre nós mesmos, outra pessoa ou, às vezes, ambos”, explica a especialista.

“Quantas vezes temos uma discussão e, antes que percebamos, perdemos de vista o que estávamos discutindo, ou nos encontramos em um abismo de exasperação porque estamos tão focados em transmitir nosso ponto de vista que paramos ouvindo e tentando entender a pessoa com quem estamos falando?”, reflete.

Há diversas razões pelas quais os gatilhos emocionais podem se manifestar e atrapalhar um relacionamento. Muitos são até mesmo frutos de experiências durante a infância. Caso sejam manifestados, o melhor caminho está na busca de ajuda profissional com terapeutas e psicólogos.

9 formas de proteger a relação de gatilhos emocionais

De acordo com a especialista, acionar gatilhos emocionais nos relacionamentos pode parecer perda de controle porque o indivíduo acaba se tornando ativo e distante de seus valores. Com base na mesma fonte, abaixo você confere nove formas de proteger sua relação.